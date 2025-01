Dlaczego złoto brudzi skórę - czy to oznaka choroby?

Złota biżuteria uchodzi za synonim elegancji i jest chętnie wybierana zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Złote pierścionki, bransoletki czy łańcuszki mogą stracić swój urok, jeśli po ich noszeniu na skórze pozostają ciemne plamy. Każdy, kto nosi złoto choć raz zetknął się z podobną reakcją organizmu. Mówi się, że jeśli złoto brudzi skórę, oznacza to problemy zdrowotne. Okazuje się, że to mit. Nie ma badań naukowych, które potwierdziłyby związek z barwieniem skóry przez złoto a stanem zdrowia.

Dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, również obalił to nieprawdziwe przekonanie. - Nie ma dowodów naukowych, które wskazywałyby na związek między ciemnieniem skóry a stanem zdrowia. Złoto reaguje na skórze identycznie u osób zdrowych, jak i chorych. To zjawisko nie ma naukowego uzasadnienia w medycynie - powiedział w rozmowie z serwisem WP abcZdrowie.

Ciemne plamy na skórze od złota - przyczyny

Zatem dlaczego złoto barwi skórę? Przyczyn może być wiele, jednak zwykle wynika to z niskiej jakości biżuterii. Ciemne plamy na skórze najczęściej pozostawiają na skórze złote wyroby próby 333. W tego typu biżuterii jest jedynie 33,3 proc. złota. Do stopu dodane są metale nieszlachetne (np. miedź, cynk), które zwiększają twardość i trwałość biżuterii. To właśnie te metale - pod wpływem warunków zewnętrznych - mogą powodować barwienie skóry.

Inną przyczyną barwienia skóry przez złoto mogą być kosmetyki i inne produkty chemiczne, które wchodzą w reakcje chemiczne z biżuterią. Efekt ciemnienia skóry może być również indywidualną reakcją organizmu, wynikającą ze skład potu, pH skóry i innych czynników.

Jak uniknąć ciemnych plam na skórze od złota?

Wybierać złoto wysokiej jakości o próbie minimum 585 (58,5 proc. czystego złota), wówczas ryzyko, że biżuteria pozostawi ślady jest mniejsze. Biżuterię najlepiej kupować w renomowanych sklepach jubilerskich, aby mieć pewność, że kupujemy autentyczny produkt. Warto również unikać kontaktu biżuterii z kosmetykami, perfumami oraz detergentami. Mogą one nie tylko zniszczyć biżuterię, ale również razić nas na brudzenie skóry. Jeżeli na złotej biżuterii pojawi się ciemny nalot, warto oddać ją do czyszczenia u profesjonalnego jubilera.