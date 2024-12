Spanie na brzuchu: najgorsza pozycja do spania

Śpimy przez co najmniej jedną trzecią życia. Sen zapewnia regenerację ciała i umysłu, pozwala odpocząć i nabrać sił na wyzwania kolejnego dnia. Niestety zdarza się, że sen nie spełnia swojej funkcji, a rano - zamiast zastrzyku energii - nadal czujemy zmęczenie lub, co gorsza, ból w określonych partiach ciała. Powodów może być wiele: od źle dobranego materaca, poduszki czy zbyt wysokiej temperatury w sypialni, aż po pozycję, w której śpimy. Według ekspertów to, w jaki sposób układamy się do snu, może znacząco wpływać na komfort i jakość nocnego wypoczynku.

Najgorsza pozycja to snu to spanie na brzuchu. Takie ułożenie podczas snu ma pewne zalety, np. zapobieganie bezdechowi sennemu czy zmniejszenie chrapania, jednak generalnie spanie na brzuchu nie jest zdrowe. Choć ma ono pewne korzyści dla zdrowia, to szkody, które może powodować są zdecydowanie większe.

Spanie na brzuchu jest uznawane za najmniej korzystne dla zdrowia z uwagi na obciążenie narządów wewnętrznych, które są dociśnięte do materaca, co utrudnia przepływ krwi. Jednak spanie na brzuchu niesie najwięcej negatywnych skutków dla kręgosłupa, który jest w tej pozycji nadmiernie obciążony. Spanie w tej pozycji może powodować bóle w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. Może również prowadzić do pogłębienia niektórych problemów z kręgosłupem. Spanie na brzuchu bywa częstym powodem ból karku i głowy, zgagi, a nawet przedwczesnych zmarszczek.

Jak jest najlepsza pozycja do spania?

Spanie na plecach jest uznawane za najlepszą pozycję do spania. Niesie ono wiele korzyści dla kręgosłupa oraz ogólnego relaksu ciała. Równomierne rozłożenie ciężaru ciała zapobiega problemom punktowym obciążeniem, sprzyja odciążeniu głowy i karku, umożliwia swobodny przepływ krwi przez ciało, a także naturalne oddychanie, dzięki czemu rano organizm jest odpowiednio natleniony, a co za tym idzie - wypoczęty.