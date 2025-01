Na którym boku lepiej spać – prawym czy lewym?

Większość lekarzy wskazuje, że lepiej spać na lewym boku. Należy do nich m.in. dr Christopher Winter, neurolog specjalizujący się badania nad snem. Jego zdaniem lepiej unikać spania na prawym boku. Spanie na prawym boku może być korzystne wyłącznie przy niektórych stanach chorobowych np. problemach ortopedycznych z lewym biodrem lub generalnie lewą stroną ciała. Ponadto w tej pozycji żołądek naciska na trzustkę, co może prowadzić do zgagi. Oczywiście indywidualne potrzeby, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, najlepiej skonsultować z lekarzem, jednak większość ekspertów wskazuje, że lepiej spać na lewym boku.

Dlaczego lepiej spać na lewym boku?

Jak twierdzi dr Christopher Winter, spanie na lewym boku niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych. Jedną z nich jest lepsze krążenie krwi, które wynika z tego, że aorta jest wygięta w lewą stronę. Takie ułożenie ciała w czasie snu wspomaga swobodny przepływ krwi i odciąża serce. Spanie na lewym boku jest również korzystne dla układu trawiennego, poprawia pracę śledziony, jelit, przez co dobrze wpływa na metabolizm oraz zapobiega powstawaniu refluksu żołądkowego i zgagi.

Jaka jest najlepsza pozycja do spania?

Mimo korzyści, jakie płyną ze spania na lewym boku, nie jest to najlepsza pozycja do spania. Lekarze i fizjoterapeuci nie mają wątpliwości, że najlepiej spać w pozycji na plecach. Ta pozycja pozwala na odciążenie całego ciała, szczególnie kręgosłupa, karku i głowy. Ciężar ciała jest równomiernie rozłożony, dzięki czemu nie budzimy się z bólami. Dodatkowo spanie na plecach umożliwia swobodny przepływ krwi oraz naturalne oddychanie, dzięki czemu rano budzimy się wyspani i wypoczęci.