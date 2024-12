Sposoby na kaca według Bosackiej. Przede wszystkim umiar

Katarzyna Bosacka, która od wielu lat promuje zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia, podzieliła się swoimi sposobami na kaca. Ekspertka ma kilka sprawdzonych porad, jak uniknąć "syndromu dnia wczorajszego". Według Bosackiej w czasie imprez zakrapianych alkoholem ważne jest przede wszystkim zachowanie umiaru. Nie oznacza to, że mamy całkowicie zrezygnować z wniesienia toastu, ale należy robić to z rozsądkiem. - Ja np. w sylwestra będę pić z umiarem, bo następnego dnia mam dyżur w telewizji. Zamierzam więc wypić kieliszek białego wina i wznieść toast szampanem. Szczęśliwego Nowego Roku! - mówi Katarzyna Bosacka na łamach shownews.pl.

Jak uniknąć kaca? Skuteczne i sprawdzone sposoby

Bosacka uważa, że aby uniknąć kaca, należy odpowiednio przygotować się do imprezy. Wskazuje, że warto zadbać o odpowiednio wartościowy posiłek. Picie na pusty żołądek nie jest dobrym pomysłem. -Porządna kolacja wysokobiałkowa (mięso, jaja, warzywa strączkowe) zabezpieczy przed zbyt szybkim wchłanianiem alkoholu - doradza. Ponadto Bosacka radzi, by w takcie konsumpcji alkoholu pamiętać o piciu wody niegazowanej. W ten sposób zapobiegniemy odwodnieniu organizmu, a co za tym idzie - kaca. Ponadto ekspertka przestrzega przed mieszaniem trunków. - Nie mieszaj alkoholi, nawet kolorów wina. Jeśli pijesz białe wino, nie zmieniaj na czerwone i odwrotnie - ostrzega.