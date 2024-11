Dlaczego sen jest tak ważny?

Dr Jernajczyk wyjaśnił, że sen to stan biologicznie zakodowany w naszej naturze. Przez miliony lat ludzie spali w nocy, a byli aktywni za dnia. Jednak współczesna cywilizacja, dzięki wynalazkom takim jak sztuczne oświetlenie i urządzenia elektroniczne, zmieniła nasze naturalne rytmy. To zakłócenie może prowadzić do problemów ze snem, na co szczególnie podatni są mężczyźni po 40. roku życia.

Reklama

Główne przyczyny problemów ze snem

Niska aktywność fizyczna

W przeszłości praca fizyczna była naturalną częścią codziennego życia. Obecnie coraz więcej osób wykonuje pracę umysłową, co zmniejsza potrzebę snu. Brak aktywności fizycznej może prowadzić do problemów z zasypianiem. Ekspert sugeruje, aby dorośli, zwłaszcza starsze osoby, codziennie robili minimum 10 000 kroków, co pomoże nie tylko poprawić sen, ale i zdrowie ogólne.

Światło niebieskie

Światło niebieskie, emitowane przez ekrany komputerów, telefonów i telewizorów, mocno pobudza organizm i może znacząco utrudniać zasypianie. Według dr Jernajczyka godzinę przed snem należy ograniczyć korzystanie z urządzeń emitujących światło niebieskie. Warto również zmniejszyć intensywność oświetlenia w pomieszczeniach.

Używki – kawa, herbata, alkohol

Reklama

Spożycie kawy, herbaty i alkoholu również wpływa na jakość snu. Kofeina działa pobudzająco, dlatego warto unikać jej na kilka godzin przed snem. Alkohol natomiast, mimo że początkowo działa uspokajająco, w dalszym etapie powoduje zaburzenia snu, co często prowadzi do wybudzeń w środku nocy.

Higiena snu — co to właściwie oznacza?

Gość wyjaśnił, że higiena snu to zestaw zasad, które pomagają poprawić jakość snu:

• Brak urządzeń elektronicznych przed snem — ograniczenie niebieskiego światła przynajmniej na godzinę przed snem.

• Unikanie dużych posiłków przed snem — kolacja powinna być lekka i spożywana minimum dwie godziny przed snem.

• Ograniczenie spożycia kawy i alkoholu — alkohol może powodować chwilowy relaks, ale na dłuższą metę zakłóca rytm snu.

• Regularna aktywność fizyczna — spacery lub inne formy ruchu poprawiają wydolność organizmu i sprzyjają lepszemu snu.

Rola stresu

Stres to jeden z głównych czynników zakłócających sen, który może powodować trudności w zasypianiu i wybudzenia nocne. Dr Jernajczyk zauważył, że każdy ma swoje sposoby radzenia sobie ze stresem, jednak ważne jest, aby znaleźć metodę, która nas uspokaja i nie wymaga dużego zaangażowania emocjonalnego. Może to być medytacja, odmawianie różańca, spacer czy rozmowa z partnerem o przeżyciach minionego dnia.

Rozmowa Szymona Glonka z dr Wojciechem Jernajczykiem dostarczyła wielu praktycznych wskazówek, jak mężczyźni po czterdziestce mogą poprawić jakość swojego snu. Warto pamiętać, że sen to jedna trzecia naszego życia i ma ogromne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia.