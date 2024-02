Metoda ASMR stała się niezwykle popularna. W sieci nie brakuje filmików, których głównym zadaniem jest wywołanie u oglądającego senności i zredukowanie stresu, co powala się głęboko zrelaksować i szybciej udać w objęcia Morfeusza.

ASMR – co to jest?

ASMR, czyli Autonomous Sensory Meridian Response, to termin, który w ostatnich latach zyskał na popularności jako metoda relaksacji, wyciszenia i pomoc w zasypianiu. Z tej nieco zaskakującej metody korzystają już miliony osób na całym świecie. Jak się okazuje, każdy z nas spotkał się kiedyś z ASMR np. podczas masażu czy obcinania włosów w salonie fryzjerskim.

Zjawisko polega bowiem na słuchaniu specyficznych dźwięków (tzw. triggers), które wywołują przyjemne uczucie mrowienia na skórze głowy, szyi i pleców. Osoby doświadczające ASMR opisują ten stan jako błogość, totalną relaksację i głębokie uspokojenie, co sprawia, że stają się senni i z łatwością zasypiają. Ten wyjątkowy stan można odczuć także w wyniku delikatnych gestów.

W sieci można znaleźć wielu influencerów, którzy na co dzień publikują np. na Instagramie nagrania ASMR mające na celu wywołanie przyjemnego efektu odprężenia, który przez wielu określany jest terminem „orgazmu dla mózgu”. Twórcy odgrywają w nich role i zamieniają się np. w lekarza, kosmetyczkę, fryzjera czy dentystę. W internecie znajdziesz nawet polskie nagrania.

Jak ASMR pomaga w szybkim zasypianiu?

Istnieje kilka kluczowych elementów, które sprawiają, że ASMR jest skuteczną metodą łagodzenia napięcia i ułatwiania zasypiania. To, co najczęściej pojawia się w nagraniach ASMR, to m.in. subtelne gesty i dźwięki przypominające szum fal morskich, delikatne stukanie, przelewanie się cieczy, szeptanie do ucha. Popularne są też szorstkie dźwięki (np. związane z czesaniem długich włosów szczotką lub kojarzące się z odgłosami burzy i deszczu).

Słuchanie ASMR odciąga uwagę od problemów, pozwalając umysłowi przygotowanie do snu. ASMR określane jest również jako sensoryczna przyjemność. Podczas uczucia mrowienia organizm uwalnia endorfiny będące naturalnym środkiem przeciwdziałającym stresowi i poprawiającym nastrój. To z kolei sprzyja zasypianiu.

Czy ASMR działa na wszystkich?

Warto zaznaczyć, że skuteczność ASMR może być indywidualna. Nie każdy reaguje na te same bodźce w ten sam sposób. Dla jednej osoby delikatne dźwięki są kojące, a dla drugiej metoda ASMR może być irytująca. Jeśli borykasz się z problemami z zasypianiem, warto wypróbować różne nagrania i sprawdzić, czy akurat ten sposób pomoże ci się wyciszyć przed snem. Pamiętaj, że ASMR najlepiej brzmi w słuchawkach.