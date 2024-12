Jak uniknąć przejedzenia?

Przejedzenie to nieprzyjemne uczucie przepełnionego żołądka, któremu często towarzyszą również inne objawy. Chęć uniknięcia przejedzenia dla wielu osób bywa próbą charakteru. Obfitość smakowitych dań na stole to pokusa, której często trudno się oprzeć. Jednak przejedzenia można uniknąć, jednocześnie nie tracąc przyjemności z jedzenia. Jak to zrobić?

Jedz regularnie i nie unikaj jedzenia przed biesiadą. Jeśli wiesz, że czeka cię rodzinne spotkanie, uroczysta kolacja lub impreza firmowa, unikaj głodzenia się w ciągu dnia. Spożywaj normalne posiłki, wówczas unikniesz sytuacji, że do stołu usiądziesz wygłodzony, a co za tym idzie, unikniesz kompulsywnego jedzenia.

Pij wodę. Jednak pamiętaj, by pić najpóźniej pół godziny przed i najwcześniej pół godziny po posiłku. Dzięki temu unikniesz rozcieńczania soków żołądkowych.

Próbuj wszystkiego, ale w małych ilościach. Nie odmawiaj sobie liczby potraw, lecz ogranicz wielkość porcji. Sięgaj po odrobinę wszystkiego. Będziesz mieć satysfakcję z posiłku, a jednocześnie nie przejesz się.

Wstawaj od stołu. Nie siedź godzinami przy stole. Wstań, pomóż gospodarzowi zbierać naczynia lub wyjdź na krótki spacer - dzięki temu poprawisz trawienie, a przejedzenie cię nie dopadnie.

Objawy przejedzenia

Przejedzenie to nieprzyjemne uczucie pełnego żołądka, które pojawia się po spożyciu dużej porcji jedzenia. Układ pokarmowy, który dostał większą niż zwykle ilości jedzenia, może mieć problem z rozpoczęciem efektywnego procesu trawienia. Pojawia się uczucie, jakby żołądek miał zaraz pęknąć, a także szereg innych objawów przejedzenia, m.in.:

ból brzucha,

zgaga,

uczucie ciężkości,

senność,

mdłości.

Sposoby na poprawę trawienia i przejedzenie

Jednorazowe lub okazjonalne przejedzenie nie powinno negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Jednak im częściej będzie do niego odpuszczać, tym większe ryzyko otyłości, a także wynikających z niej chorób. Jeśli już doszło do przejedzenia, jak sobie pomóc? Istnieją domowe sposoby na poprawienie trawienia i przejedzenie.