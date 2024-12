Woda z cynamonem - co daje i dlaczego warto ją pić?

Woda z cynamonem bywa nazywana "napojem bogów". Powód? To napój, który ma szereg właściwości prozdrowotnych. O tym, że rano dobrze nawodnić organizm wie chyba każdy. Sporo osób o poranku sięga po wodę z cytryną, woda z cynamonem to świetna alternatywa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Cynamon słynie z właściwości rozgrzewających, dlatego jest przyprawą, którą chętnie stosujemy w deserach i wypiekach, gdy za oknami robi się chłodniej. Dodatek cynamonu do wody sprawia, że nabiera ona wielu właściwości korzystnych dla funkcjonowania organizmu. Aby je poznać należy spożywać napój regularnie, codziennie rano na czczo.

Dlaczego warto pić wodę z cynamonem? Oto najważniejsze zalety jej stosowania:

poprawia metabolizm - cynamon ma ma właściwości rozgrzewające, a co za tym idzie przyspieszające przemianę materii, co sprzyja odchudzaniu i zachowaniu szczupłej sylwetki;

- cynamon ma ma właściwości rozgrzewające, a co za tym idzie przyspieszające przemianę materii, co i zachowaniu szczupłej sylwetki; reguluje poziom cukru - cynamon zapobiega nagłym skokom cukru we krwi, dzięki czemu hamuje apetyt , zapobiega napadom wilczego głodu, a co za tym idzie - podjadaniu między posiłkami;

- cynamon zapobiega nagłym skokom cukru we krwi, dzięki czemu , zapobiega napadom wilczego głodu, a co za tym idzie - podjadaniu między posiłkami; rozgrzewa organizm - dzięki czemu poprawia krążenie , co może być szczególnie ważne, gdy zmagamy się z zimnymi stopami i dłońmi;

- dzięki czemu , co może być szczególnie ważne, gdy zmagamy się z zimnymi stopami i dłońmi; działa przeciwzapalnie - cynamon ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, dzięki czemu łagodzi stany zapalne w organizmie;

- cynamon ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, dzięki czemu w organizmie; wspomaga układ krwionośny - cynamon obniża poziom cholesterolu we krwi, przez co wspiera funkcjonowanie układu krwionośnego i pracę serca.

Przepis na wodę z cynamonem

Przepisów na wodę z cynamonem jest wiele. Do jej przygotowania możesz wykorzystać zarówno cynamon w proszku, jak i laski cynamonu. My rekomendujemy ten drugi wariant - laski przyprawy pozostawią smak, lecz nie uczynią napoju mętnym.

Składniki:

4 laski cynamonu;

dzbanek wody.

Sposób przygotowania:

Zalej laski cynamonu gorącą wodą i zostaw na noc. Rano napój będzie gotowy do picia. Przed wypicie dobrze jest dodać do niego odrobinę gorącej wody w proporcji pół na pół. Ciepła woda dodatkowo wzmocni rozgrzewające działanie cynamonu i pobudzi układ trawienny do pracy.

Do wody z cynamonem możesz dołożyć ulubione dodatki: plasterki imbiru, cytryny, jabłka lub gruszki. Jeśli nie musisz ograniczać spożycia węglowodanów, do przestudzonej wody z cynamonem możesz dodać łyżeczkę naturalnego miodu.