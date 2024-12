Biała skórka z cytrusów - czy trzeba ją obierać?

Biała skórka z cytrusów, która znajduje się pomiędzy skórką owoców a miąższem, często bywa obierana ze skórką właściwą i wyrzucana. Wiele osób nie lubi jej gorzkawego smaku i gąbczastej struktury. Jednak prawda jest taka, że białej skórki nie trzeba obierać. Co więcej, wielu ekspertów wskazuje, że obieranie jej to błąd, ponieważ w białej skórce, nazywanej albedo,znajduje się sporo cennych dla organizmu składników odżywczych. Dlaczego warto ją spożywać razem z miąższem cytrusów? Odpowiadamy.

Albedo - biała skórka z owoców cytrusowych

Reklama

Biała skórka z mandarynek, pomarańczy i innych cytrusów, jest nazywana albedo. Jest ona bogata w pektyny, które wspomagają pracę jelit, regulują poziom cukru we krwi, a także wspomagają walkę z wysokim poziomem tzw. "złego" cholesterolu we krwi. Warto pamiętać też o tym, że pektyny pęcznieją w żołądku, sprawiając, że dłużej odczuwamy sytość. To istotne dla osób, które starają się zrzucić nadmiar kilogramów. Dodatkowo biała skórka z cytrusów zawiera sporo błonnika, który również korzystnie wpływa na przemianę materii. Albedo to również - podobnie jak same cytrusy - źródło witaminy: A, C i P, które wspomagają układ odpornościowy organizmu.