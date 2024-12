Lepiej zjeść mięso czy ziemniaki?

Tradycyjny polski obiad składa się z mięsa w postaci kotleta, ziemniaków i surówki. W dzieciństwie, kiedy wiele dzieci przechodzi etap bycia tzw. niejadkiem, czyli selektywnego podchodzenia do wyboru pokarmów. Wówczas od mam, babć czy opiekunek w przedszkolu słyszą: "Zjedz mięsko, ziemniaczki zostaw".

W powszechnym przekonaniu mięso jest bardziej wartościowym produktem spożywczym niż ziemniaki, a do tego droższym, więc szkoda je marnować. To prawda czy mit? Znany dietetyk, dr Michał Wrzosek, wziął na tapet to przekonanie. Opinią na jego temat podzielił się na swoim profilu na TikToku. Jego stanowisko dla wielu osób może być zaskoczeniem.

Dietetyk rozwiewa wątpliwości

Kiedy patrzymy na wartości odżywcze, oba te produkty mają swoje mocne strony- mówi dr Michał Wrzosek. Mięso jest źródłem białka, które jest ważne dla budowy mięśni i ogólnego zdrowia. Dietetyk przyznaje jednak, że może zawierać dużo tłuszczu i kalorii, co jest szczególnie istotne dla osób, które chcą schudnąć. Z kolei ziemniaki są cennym źródłem węglowodanów, które dostarczają organizmowi energii. Ponadto ziemniaki zawierają witaminy, minerały i błonnik.

Zatem co wybrać mięso czy ziemniaki? Dietetyk radzi, by nie wybierać, lecz spożywać oba produkty, bo oba są wartościowe dla zdrowia. - Ważne jest, by nie traktować ich jako przeciwników, ale raczej jako uzupełniające się składniki zdrowej diety- mówi Wrzosek. Ekspert wskazuje również, że posiłek składający się z mięsa i ziemniaków powinien być uzupełniony warzywami. - No i nie zapominajmy dodać do tego dużej porcji warzyw, ich nigdy nie zostawiaj na talerzu - dodaje.