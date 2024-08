Śniadania w restauracjach, supermarketach, a nawet te przygotowywane w domach często składają się z naleśników, croissantów, bajgli czy tostów. Nierzadko zawierają duże ilości cukrów prostych i pustych kalorii, które nie mają wartości odżywczych a na dodatek zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych. Sprawdź, jakich produktów unikać – zwłaszcza na śniadanie!

Cukry proste – ukryty wróg

Najgorszym składnikiem śniadania, na który warto zwrócić szczególną uwagę, są cukry proste. Mimo że są powszechnie spożywane, zwłaszcza w postaci płatków śniadaniowych, słodkich bułek, dżemów czy gotowych napojów, ich wpływ na zdrowie jest alarmujący.

Cukry proste szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, co prowadzi do nagłego wzrostu energii, ale równie gwałtownego jej spadku. Taki skok insuliny powoduje, że po krótkim czasie znowu czujemy się zmęczeni i głodni, co może prowadzić do podjadania, a w dłuższej perspektywie – do nadwagi i otyłości.

Produkty bogate w cukry proste dostarczają tzw. pustych kalorii, czyli energii bez istotnych wartości odżywczych. Brakuje im błonnika, białka, zdrowych tłuszczów oraz witamin i minerałów, które są kluczowe dla utrzymania zdrowia i witalności. Spożywanie takich produktów na śniadanie może prowadzić do niedoborów żywieniowych, osłabienia odporności, problemów z koncentracją oraz zaburzeń metabolicznych.

Cukier – winowajca chorób cywilizacyjnych

Regularne spożywanie nadmiaru cukru jest silnie związane z rozwojem wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, nadciśnienie, a nawet niektóre rodzaje raka. Na dłuższą metę, dieta bogata w cukry proste może prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych w organizmie, które są podstawą wielu schorzeń.

Co zjeść na śniadanie?

Aby śniadanie było zdrowe i sycące, warto zrezygnować z produktów bogatych w cukry proste na rzecz tych, które dostarczą trwałej energii oraz niezbędnych składników odżywczych. Są to: