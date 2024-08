Poprawa koncentracji i wzrost energii zazwyczaj pojawiają się w ciągu 5-30 minut po wypiciu napoju. Warto jednak pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od osoby. Znaczenie ma m.in. nasza masa ciała oraz tolerancja na kofeinę. Co robić, gdy po wypiciu kawy czujemy się senni i zmęczeni?

Skąd bierze się senność po wypiciu kawy?

Kofeina jest substancją psychoaktywną, która w dużym stopniu wpływa na nasz układ nerwowy, zmniejszając psychiczne i fizyczne zmęczenie. Jest dość szybko wchłaniania z przewodu pokarmowego, dlatego efekty jej spożycia pojawiają się w miarę krótkim czasie. Ostatecznie zależy to od wrażliwości organizmu oraz od zawartości żołądka. Kofeina dodatkowo blokuje receptory adenozyny. Skutkuje to zwiększeniem produkcji katecholamin oraz wydzielaniem serotoniny, dopaminy i adrenaliny. Po wypiciu kawy nasz mózg lepiej pracuje i poprawia się zdolność skupienia. Ten efekt utrzymuje się przez kilka godzin.

Może się jednak zdarzyć, że po wypiciu kawy senność wcale nie mija, a wręcz czujemy się bardziej zmęczeni. Taka sytuacja często pojawia się u osób, które piją bardzo duże ilości kawy. Nadużywanie kofeiny nie jest dobrym rozwiązaniem i nie przyniesie nam żadnych korzyści. W takim przypadku zamiast przypływu energii będziemy odczuwać senność. To działanie wynika ze wspomnianej już zdolności kofeiny do hamowania działania adenozyny, czyli związku chemicznego, który wpływa na regulację cyklu czuwania i snu.

W momencie, gdy poziom kofeiny w naszym organizmie zaczyna spadać, adenozyna zaczyna mocniej działać, powodując znużenie. Wzrost poziomu adenozyny spowalnia też aktywność nerwową. U osób, które piją bardzo duże ilości kawy dochodzi do zwiększenia produkcji tego związku chemicznego. W efekcie nasz mózg otrzymuje informacje o spadku energii. Dzieje się tak nawet po wypiciu kawy, bowiem kofeina nie jest w stanie zablokować receptorów adenozyny.

Te nawyki związane z piciem kawy również mogą powodować senność

Przyczyną nadmiernej senności po wypiciu kawy może być też cukier. Jeśli zazwyczaj pijemy słodki napój lub razem z nim spożywamy słodkie przekąski, to właśnie te czynniki mogą odpowiadać za spadek energii. Słodycze powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, a następnie nagły wyrzut insuliny. W efekcie nasz poziom energii spada. Jeśli jemy dość dużo słodyczy, w ciągu dnia może również towarzyszyć nam głód cukrowy, który objawia się bólem głowy, sennością i zmęczeniem. Najlepiej zatem pić kawę bez jakichkolwiek dodatków. Jeszcze inną przyczyną może być wzrost poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Po dłuższym czasie może on powodować senność i zmęczenie.

Co zatem robić, gdy kawa zaczyna działać na nas usypiająco zamiast pobudzająco? W pierwszej kolejności zrezygnujmy ze słodkich dodatków. Najlepszym wyborem będzie mała czarna, a zwłaszcza espresso. Warto też upewnić się, czy nie pijemy zbyt dużej ilości napoju. Maksymalna dzienna dawka kofeiny wynosi 300 mg. Przyjmuje się, że jedna filiżanka parzonej kawy zawiera od 70 do 140 mg kofeiny. Poza tym nie należy pić napoju na 5-6 godzin przed snem, bowiem utrudnia to zasypianie. Można także pomyśleć o alternatywach w postaci yerba mate lub matchy.

