Orzechy laskowe to nie tylko jeden z głównych składników popularnego czekoladowego kremu czy doskonały dodatek do czekolady. Dobrze komponuje się także w ciastach, ciasteczkach i innych deserach, można dodać je także do potraw wytrawnych, na przykład makaronów i mięs. Smak nie jest jednak ich jedyną zaletą – orzechy to też źródło zdrowia. Dlaczego warto je jeść?