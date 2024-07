Borówki to owoce o niezwykłych właściwościach zdrowotnych. Są bogate w przeciwutleniacze, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i mogą spowalniać proces starzenia się komórek. Zawierają witaminę C, witaminę K oraz błonnik, które wspierają układ odpornościowy i pracę układu trawiennego. Dzięki niskiej zawartości kalorii są doskonałym dodatkiem do diety osób dbających o linię. Mają również właściwości przeciwzapalne i mogą wspomagać zdrowie serca. Regularne spożywanie borówek może poprawić funkcje poznawcze i pamięć.

Nalewka z borówki – właściwości zdrowotne

Nie mniej cenne właściwości zdrowotne ma nalewka z borówki. To doskonały środek łagodzący objawy niestrawności. Znakomicie sprawdza się na ból i skurcze brzucha, a także na zgagę i wzdęcia. Nalewka z jagód wspomaga również odporność i może pomóc obniżyć stężenie "złego" cholesterolu we krwi.

Spożywana umiarkowanie, może także poprawiać krążenie krwi i wspierać zdrowie serca. Ma również działanie relaksujące, co może pomagać w redukcji stresu i poprawie snu. Dodatkowo, nalewka z borówki może działać przeciwzapalnie wspomagając ogólną kondycję organizmu.

Dodatkowo borówka czarna obfituje w arbutynę. To glikozyd fenolowy, który ma działanie dezynfekujące dzięki czemu może wspomagać m.in. leczenie zakażeń układu moczowego. Borówki czarne to również źródło gukokinin, które mogą obniżać stężenie cukru we krwi, a tym samym wspierać profilaktykę stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2.

Podsumowując, nalewka z borówki czarnej może działać przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwbiegunkowo, detoksykująco i wzmacniająco na organizm.

Nalewka jagodowa. Przepis na nalewkę z borówki

Sezon na borówki czarne (Vaccinium myrtillus) trwa w najlepsze. Warto wykorzystać ten moment i przygotować z borówki nalewkę, a także inne przetwory – np. kompoty, soki i dżemy.

Przepis na nalewkę z borówki jest niezwykle prosty. Potrzebujemy do tego jedynie 4 składników oraz gazę lub sito, słoik o pojemności 3 litrów oraz szklane butelki. Składniki na nalewkę borówkową to: 2 kg borówki czarnej, 600 ml wódki o 40%, 450 ml spirytusu rektyfikowanego i 500 g cukru.

Jak zrobić nalewkę z czarnej borówki?

Dojrzałe, ciemnoniebieskie jagody oczyszczamy z liści i dokładnie myjemy kilka razy pod bieżącą wodą. Następnie wsypujemy owoce do wyparzonego wcześniej słoika i delikatnie rozgniatamy.

Następnie zasypujemy je cukrem i przykrywamy ściereczką lub gazą złożoną w kilka warstw. Gazę lub ściereczkę warto przymocować gumką recepturką by do środka nie dostały się muszki owocówki. Następnie odstawiamy słoik w słoneczne miejsce na ok. 5-6 dni przy czym codziennie musimy pamiętać o jego wstrząśnięciu (właśnie ono pozwala na szybsze rozpuszczenie się cukru i wypuszczenie soku przez owoce).

Po 5-6 dniach przecedzamy całość przez sito lub grubą gazę, a sok ponownie wlewamy do słoika. Następnie dodajemy alkohol, zakręcamy słoik i ponownie odstawiamy na 4-5 dni. Po tym czasie ponownie odcedzamy płyn. Uzyskaną miksturę rozlewamy do szklanych butelek, zamykamy i odstawiamy w chłodne miejsce na 5-7 miesięcy.

Przeciwwskazania do spożywania nalewki borówkowej

Nalewki z borówki czarnej nie powinny pić, ze względu na zawartość alkoholu, kobiety w ciąży i karmiące oraz dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia. Także osoby chore na cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem przez sięgnięciem po nią. Wśród innych przeciwwskazań do jej spożywania może być także ostre i przewlekłe zapalenie trzustki oraz alergia na alkohol lub jego nietolerancja.