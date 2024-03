Jak zrzucić oponkę z brzucha?

Otyłość brzuszna, tzw. oponka, to przypadłość, której ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Składa się na to wiele przyczyn, także hormonalne. W przypadku mężczyzn jest to spadek poziomu testosteronu. Do tego dochodzi spowolnienie metabolizmu, mniejsza aktywność fizyczna, nieodpowiednia dieta i nadużywanie alkoholu.

Jednak nie jest to sprawa nieodwracalna, czyli beznadziejna. Skoro znamy przyczyny tej dolegliwości, to można je wyeliminować. Mogą to zrobić mężczyźni 40-letni, 50-letni, a także 60-letni.

Przypomina o tym brytyjska ekspertka na rozmowie z serwisem GB News. Trzeba wyrobić w sobie jeden zdrowy nawyk. Mowa o regularnej aktywności fizycznej. Wystarczy 10 minut dziennie, ale faktycznie codziennie.

- Presja związana z pracą lub napiętym życiem rodzinnym może skrócić ilość czasu potrzebnego na ćwiczenia. Zmniejsza to nasz wydatek energetyczny, a z tym nie idzie w parze ograniczenie spożycia kalorii - powiedziała Siobhan Carroll.

- Ale można to zrównoważyć niezbyt wymagającymi ćwiczeniami, jak choćby 10-minutowy spacer. To może przynieść zaskakujący efekt - dodała.

Chodzenie najlepszym sposobem na oponkę

GB News przytacza też wypowiedź innego eksperta, Jeremy'ego Ethiera, trenera fitness. Jego zdaniem spacer może być skuteczniejszy w gubieniu oponki niż bardziej wysiłkowe ćwiczenia jak pływanie, jazda na rowerze, bieganie.

Brzmi dziwnie? Dzieje się tak dlatego, że osoba chcąca schudnąć, szybciej się zniechęca lub nie daje rady w przypadku intensywnych ćwiczeń. - Zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie wytrwać w tych ćwiczeniach tak długo, aby utrata tkanki tłuszczowej zaczęła dotyczyć najbardziej opornych miejsc - wyjaśnił.

- Chodzenie to ćwiczenie numer jeden służące utracie tłuszczu z brzucha - podkreślił.

Wyliczył przy tym, że mężczyzna ważący 80 kilo spacerujący z prędkością 5 km na godzinę spala około 200 kalorii w ciągu godziny. Trzy takie treningi tygodniowo w skali całego roku dadzą ubytek rzędu 31 tys. kalorii, co się przełoży na zrzucenie 5 kilogramów tłuszczu.

Jego zdaniem spacer można urozmaicać - zmieniać trasę, wydłużać trasę, korzystać z pochyłości terenu i schodów. Można też go sobie uprzyjemniać słuchaniem muzyki lub podcastów.

Jak pozbyć się oponki - inne zasady

Zdaniem Carroll taka aktywność jest szczególnie wskazana dla mężczyzn, którzy mają tendencję do zbyt małej ilości snu. A mniejsza ilość snu przekłada się na większe spożycie kalorii. - Badania wykazały, że sen krótszy o jedynie godzinę, zwiększa liczbę kalorii spożywanych w ciągu następnego dnia. Brak snu powoduje spożycie rafinowanych węglowodanów, słodkich i tłustych potraw, a niewiele zawartych w nich składników odżywczych sprawia, że ​nie zaspokajasz ​apetytu i wciąż odczuwasz głód - wyjaśniła.

Zaleca w związku przestrzeganie regularności snu, kładzenie się do łóżka i budzenie się każdego dnia o mniej więcej tej samej porze.

Kolejnym sposobem dla mężczyzn w średnim wieku chcących pozbyć się oponki jest picie odpowiedniej ilości wody i pilnowanie tego. Carroll zaznacza, że łatwo stracić kontrolę nad ilością wypijanej wody poprzez zbyt częste sięganie po kawę i wino.

O czym jeszcze warto pamiętać?