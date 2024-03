Jak nie dać się infekcjom i z impetem wejść w nowy sezon? Jest kilka żelaznych reguł, o których przypominają eksperci. O czym trzeba pamiętać?

Zadbaj o dietę

Odpowiednia dieta odgrywa kluczową rolę w budowaniu silnej odporności, zwłaszcza w okresie wiosennym. Sezon na świeże warzywa i owoce to doskonała okazja, aby wzbogacić swoje posiłki w witaminy i składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmuż czy rukola, są bogate w witaminę C oraz żelazo, które wspomagają układ odpornościowy i pomagają w walce z infekcjami. Dodatkowo zawierają one błonnik pokarmowy, który wspiera zdrowie jelit i reguluje pracę układu trawiennego.

Oprócz warzyw warto sięgać po owoce bogate w antyoksydanty, takie jak jagody, maliny czy kiwi, które wzmacniają odporność i pomagają w zwalczaniu wolnych rodników. Zwróćmy uwagę także na zawartość białka w diecie, które odgrywa kluczową rolę w budowaniu i regeneracji tkanek oraz wzmocnieniu układu odpornościowego. Źródła białka roślinnego, takie jak rośliny strączkowe, orzechy i nasiona, mogą być doskonałą alternatywą dla mięsa, zwłaszcza dla osób stosujących dietę wegańską lub wegetariańską.

Nawadniaj się

– Wiosną nasz organizm przechodzi swoisty "reset" po zimowym okresie, dlatego tak istotne jest odpowiednie nawodnienie. Wzrastające temperatury i zwiększona aktywność fizyczna sprawiają, że organizm potrzebuje więcej płynów, aby właściwie funkcjonować. Woda jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia, a jej niedobór może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i obniżenia wydajności fizycznej – komentuje Anastasiia Danhulzhi, dyrektorka do spraw rozwoju w 4DCenter.

Warto zadbać o regularne spożywanie wody i innych napojów, które pomagają utrzymać równowagę płynów w organizmie. Owoce i warzywa o wysokiej zawartości wody, takie jak arbuz, ogórek czy pomidor, mogą być doskonałym uzupełnieniem naszej diety w okresie wiosennym. Pamiętajmy również, że picie odpowiedniej ilości płynów pomaga w eliminowaniu toksyn z organizmu i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz nerek.

Aby ułatwić sobie nawadnianie organizmu, warto nosić ze sobą butelkę wody i regularnie pić wodę przez cały dzień. Możemy również urozmaicić nasze napoje, dodając do wody świeże owoce, miętę czy cytrynę, co nie tylko poprawi smak, ale także dostarczy organizmowi dodatkowych składników odżywczych. Pamiętajmy także, że zbyt duże spożycie kofeiny czy alkoholu może prowadzić do odwodnienia organizmu, dlatego warto ograniczyć ich ilość i zwiększyć spożycie wody.

Korzystaj ze świeżego powietrza

Regularna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu to kolejny kluczowy element profilaktyki wiosennej. Spacery, jogging, jazda na rowerze czy prace ogrodowe nie tylko wzmacniają mięśnie, ale także poprawiają krążenie krwi i funkcjonowanie układu odpornościowego. Warto jednak pamiętać o odpowiednim ubraniu się, aby uniknąć przeziębień.

Ćwiczenia na świeżym powietrzu dostarczają organizmowi niezbędnego tlenu, poprawiając wydolność płuc i serca. Dodatkowo słońce dostarcza nam witaminy D, która jest niezbędna dla zdrowia kości i układu odpornościowego. W słoneczniejsze dni warto pamiętać o ochronie skóry przed nadmiernym promieniowaniem UV, stosując kremy z filtrem i nosząc nakrycia głowy oraz okulary przeciwsłoneczne.

Dobry sen

Oprócz dbania o nawodnienie warto zwrócić uwagę na jakość snu. Wiosna, ze względu na zmiany w cyklu świetlnym, może wpłynąć na nasz rytm snu i budzenia się. Długie, jasne dni mogą skutkować trudnościami w zasypianiu lub nieregularnym snem. Dlatego ważne jest, aby stworzyć odpowiednie warunki do wypoczynku, dbając o ciszę, komfortowe temperatury i regularność godzin snu.

Niezakłócony sen jest kluczowy dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Podczas snu organizm regeneruje się, odnawiając komórki i umacniając system odpornościowy. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do różnego rodzaju problemów zdrowotnych, w tym do obniżonej odporności, zaburzeń nastroju czy problemów z koncentracją i pamięcią.

Aby zadbać o jakość snu w okresie wiosennym, warto stworzyć sobie odpowiednie warunki do wypoczynku. Niezbędne jest zapewnienie sobie odpowiedniego, komfortowego miejsca do spania, dobrze wentylowanego i zaciemnionego. Dodatkowo warto ograniczyć ekspozycję na światło niebieskie emitowane przez ekrany urządzeń elektronicznych przed pójściem spać, ponieważ może ono zakłócać nasz naturalny rytm snu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

– Pamiętajmy również o znaczeniu regularnych badań profilaktycznych, zwłaszcza w okresie wiosennym. Wzmożona aktywność wirusów i bakterii może zwiększać ryzyko infekcji, dlatego warto skonsultować się z lekarzem i wykonać niezbędne badania krwi, kontrolując poziom witamin, minerałów, glukozy i cholesterolu. Wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych pozwoli na szybsze podjęcie odpowiednich działań i uniknięcie poważniejszych komplikacji – mówi Anastasiia Danhulzhi.

Podsumowując, właściwa profilaktyka wiosenna to nie tylko dbanie o zdrowie fizyczne, ale również troska o nasze samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie, mogą być doskonałą okazją do refleksji nad własnym stylem życia i wprowadzenia pozytywnych zmian, które będą korzystnie oddziaływać na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.