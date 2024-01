Co to jest tahini?

Tahini znane jest również jako tahina lub pasta sezamowa. Jest to pasta przygotowana na bazie utartych lub ugniecionych ziaren sezamu z dodatkiem oleju. Użyty do niej sezam może być zarówno naturalny, niełuskany jak i prażony, łuskany. W przypadku tego pierwszego pasta ma bardziej gorzki smak. Z kolei ta powstała z ziaren prażonych jest bardziej aromatyczna.

Tahini stosowane jest jako dodatek do wielu dań takich jak hummus, sosy, zupy, makarony czy desery. Od dawna używane jest w kuchni bliskowschodniej, w której przygotowywane jest z ziaren prażonych. Znane jest też w Azji w wersji z ziaren naturalnych, niełuskanych. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje również w naszym kraju.

Kawa z tahini i jej właściwości

Tahini w ostatnim czasie staje się popularnym dodatkiem nie tylko do wielu potraw, ale również do kubka pobudzającego napoju, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie dnia. Kawa z tahini już okrzyknięta została następczynią popularnej kawy kuloodpornej (bulletproof coffee), czyli zawierającej masło i olej. Zyskuje coraz więcej zwolenników, a jej zaletami zachwycają się nawet osoby, które do tej pory uznawały jedynie tradycyjnie dodatki w postaci cukru czy mleka.

Kawa z tahini wykazuje wiele właściwości. Pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd. Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych wspomaga funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Stanowi źródło białka, które jest niezbędne dla naszego organizmu. W paście tahini znajdziemy także cenne antyoksydanty, zwane także przeciwutleniaczami, które neutralizują niekorzystne dla naszego organizmu wolne rodniki tlenowe. Tym samym antyoksydanty przeciwdziałają starzeniu się organizmu oraz pomagają zapobiegać rozwojowi nowotworów, cukrzycy oraz wielu innych chorób. Tahini to również źródło błonnika, który wspomaga działanie układu pokarmowego, przeciwdziała zaparciom i pomaga przy odchudzaniu. Pasta sezamowa dostarcza ponadto wiele cennych witamin i składników mineralnych. Korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację, obniża poziom cholesterolu we krwi, łagodzi stany zapalne.

Należy jednak mieć na uwadze, że sezam może wywoływać reakcje alergiczne. Z tego powodu osoby mające skłonność do alergii powinny stosować go bardzo ostrożnie, a w przypadku zaobserwowania niepożądanych objawów od razu z niego zrezygnować.

Kawa z tahini. Przepis

Kawa z tahini ma wyjątkowy smak i kremową konsystencję. Można przygotować ją przy użyciu pasty sezamowej kupionej w sklepie lub zrobionej samodzielnie. Przepis na domowe tahini nie jest skomplikowany, podobnie jak na samą kawę z tahini.

Składniki:

200 g sezamu,

3 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżeczki kawy,

dodatki (mleko, cukier).

Przygotowanie:

sezam uprażyć przez kilka minut na patelni na małym ogniu, często mieszając;

uprażone ziarna sezamu wsypać do blendera, dodać oliwę z oliwek i dokładnie zbelndować;

przygotować kawę (w ekspresie lub zaparzając wrzącą wodą);

dodać ewentualnie mleko i cukier;

dodać łyżeczkę pasty tahini;

wszystko bardzo dokładnie wymieszać,

Pastę tahini po przyrządzeniu najlepiej przechowywać w słoiku w zaciemnionym i chłodnym miejscu. Przed użyciem należy ją wymieszać – masa sezamowa i tłuszcz się rozwarstwiają.