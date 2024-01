Kawa jest doceniana przez miliony osób na całym świecie. Dzięki zawartej w niej kofeinie ma właściwości pobudzające i stymulujące, poprawiające czujność i koncentrację. Zawiera też znaczne ilości antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. Może wpływać na poprawę nastroju, zmniejszać uczucie zmęczenia i poprawiać wydolność fizyczną.

Może mieć też jednak mniej korzystny wpływ na zdrowie powodując zaburzenia snu, wzrost ciśnienia krwi czy powodując uzależnienie. Z tego względu warto wiedzieć kiedy najlepiej pić kawę, by móc jak najlepiej wykorzystać jej właściwości. O jakiej porze dnia najlepiej pić kawę i jaka jest najgorsza godzina na picie kawy?

Czy warto pić kawę na czczo?

Wypicie kawy od razu po przebudzeniu może nie być dobrym pomysłem z uwagi na to, że poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, jest zazwyczaj najwyższy zaraz po przebudzeniu. Picie kawy w tym czasie może więc zminimalizować naturalne korzyści zwiększenia energii.

Ważne są również indywidualne preferencje organizmu. Niektóre osoby mogą odczuwać potrzebę zjedzenia śniadania przed wypiciem kawy, by uniknąć ewentualnych problemów z żołądkiem czy kwasowością. Spożywanie kawy na czczo, zwłaszcza rano, może bowiem prowadzić do podrażnienia żołądka i zwiększenia kwasowości.

Kiedy najlepiej pić kawę?

Choć pora spożywania kawy może zależeć od indywidualnych preferencji, stylu życia i reakcji organizmu na kofeinę istnieją pewne ogólne wskazówki dotyczące tego, kiedy najlepiej pić kawę. Z wypiciem pierwszej filiżanki kawy warto poczekać po przebudzeniu. Według badań, dla większości osób, które wstają przed godz. 7.00 najlepszą porą na pierwszą filiżankę kawy będzie pora między godz. 9.30 a 11.30.

Unikaj picia kawy późnym popołudniem i wieczorem

Staraj się ograniczyć spożywanie kawy w drugiej połowie dnia, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Pozwoli ci to uniknąć zaburzeń snu. Kofeina może wpływać na jakość snu, zwłaszcza gdy jest spożywana niedługo przed położeniem się spać.

Najgorsza godzina na picie kawy

Wypicie kawy w złym momencie może powodować negatywne skutki. Dzieje się tak wówczas, gdy spożywamy kawę przed snem. Wówczas może ona nie tylko utrudniać zasypianie, ale także prowadzić do wybudzania się w nocy. Do jakiej godziny pić kawę? Ze wspomnianych względów zaleca się, by ostatnią filiżankę kawy wypić od 6 do 8 godzin przed pójściem spać.

Problemy ze snem to tylko jeden z kilku powodów, dla których warto odpuścić sobie filiżankę kawy wieczorem – zwłaszcza gdy dbamy o sylwetkę. Wypicie kawy o niewłaściwej porze, zbyt wcześnie lub zbyt późno, może bowiem spowolnić metabolizm i w rezultacie skutkować odkładaniem się tkanki tłuszczowej.