Napoje energetyzujące mają właściwości pobudzające. W ich składzie znajdziemy sporą dawkę kofeiny, guarany czy tauryny. Jakie mogą być skutki spożywania tego typu napojów dla naszego zdrowia? Co dzieje się w organizmie po wypiciu tzw. energetyka?

Napoje energetyzujące a serce

Napoje energetyzujące nie są obojętne dla pracy serca. Kofeina jest substancją pobudzającą, która może zwiększyć częstość akcji serca oraz wzrost ciśnienia krwi. Dla niektórych osób o wrażliwym układzie sercowo-naczyniowym, nadmierne spożycie kofeiny może prowadzić do nieregularności rytmu serca. Niektóre napoje energetyzujące mogą zawierać inne składniki, takie jak guarana, które również mają działanie pobudzające na układ sercowo-naczyniowy.

Napoje energetyczne a praca mózgu

Napoje energetyczne mogą wpływać na pracę mózgu głównie poprzez składniki, takie jak kofeina, tauryna, witaminy z grupy B, a także cukry i inne substancje dodatkowe. Kofeina działa jak stymulant, blokując receptory adenozyny w mózgu. Adenozyna jest związkiem, który powoduje uczucie zmęczenia. Blokowanie tych receptorów przez kofeinę może skutkować uczuciem pobudzenia i poprawą koncentracji.

Tauryna z kolei, choć jej dokładny wpływ na mózg nie jest jeszcze w pełni zrozumiany, może wpływać na receptory neuroprzekaźników, a co za tym idzie - na funkcje neurologiczne. Wiele współczesnych badań wykazuje, że energetyki wywołują obkurczanie naczyń mózgowych. To zaś oznacza, że nie polepszają naszych zdolności umysłowych ani zdolności do zapamiętywania. Mogą wręcz przyczyniać się do spadku koncentracji.

Energetyki mogą podnosić poziom stresu i negatywnie wpływać na sen

Spożywanie napojów energetyzujących może także wpływać na poziom stresu. Nadmiar kofeiny może prowadzić do nadpobudliwości, drażliwości i zwiększonego poziomu stresu. Wzrostu poziomu stresu mogą doświadczać zwłaszcza osoby wrażliwe na kofeinę lub spożywające energetyki w dużych ilościach. Innym negatywnym skutkiem spożywania napojów energetycznych mogą być zaburzenia snu. One również mogą wpływać na zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem.

Napoje energetyczne. Jakie mogą mieć skutki?

Napoje energetyczne zawierają dużą ilość cukru, co może przyczynić się do nadwagi, otyłości, cukrzycy typu 2 i innych problemów zdrowotnych. Z kolei napoje energetyczne w wersji light zawierają sztuczne słodziki.

Z uwagi na to, że napoje energetyczne mogą negatywnie wpływać na serce, zdrowie psychiczne (powodując np. nerwowość, nadmierną pobudliwość czy zwiększony poziom lęku), a także na zaburzenia snu mogą stanowić szczególne ryzyko dla pewnych grup ludzi. Są to w szczególności dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, osoby z problemami zdrowotnymi i osoby wrażliwe na kofeinę. Z tego względu warto być ostrożnym i pić napoje energetyczne w umiarkowanych ilościach. Osoby z istniejącymi problemami zdrowotnymi powinny zaś skonsultować się z lekarzem przed ich spożyciem.