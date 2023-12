Polacy uwielbiają napoje gazowane, a nasz kraj znajduje się w unijnej czołówce pod względem spożycia napojów słodzonych. Z danych Eurostatu wynika, że po napoje gazowane codziennie sięga aż 12 proc. Polaków. I choć większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że napoje gazowane nie są napojami bogatymi w składniki odżywcze, to wiele osób nie wie, jaki dokładnie wpływ mają na nasze zdrowie. Z odpowiedzią na to pytanie śpieszą naukowcy.

Skład napojów gazowanych. Z czego produkuje się napoje gazowane?

Napój gazowany składa się przede wszystkim z wody gazowanej, substancji słodzących (np. cukru lub sztucznego słodzika), a także kwasu fosforowego i aromatów. Niektóre rodzaje napojów gazowanych zawierają także kofeinę.

Niepokojąca w napojach gazowanych jest m.in. ilość cukru. Jedna puszka napoju gazowanego zawiera średnio ok. 155 kalorii i ok. 37 gramów cukru. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) idealna dzienna wartość spożywanego cukru wynosi 25 gramów. To mniej niż znajduje się w puszce z napojem gazowanym.

Wzdęcia, uczucie rozpierania, wzrost glukozy. Krótkotrwałe skutki picia napojów gazowanych

Według amerykańskiej dietetyczki Sonyi Angelone, codzienne spożywanie napojów gazowanych ma natychmiastowy wpływ na organizm. Odpowiada przede wszystkim za wzrost energii spowodowany kofeiną i cukrem. Co więcej, węglowodany proste zawarte w napojach gazowanych z cukrem szybko są wchłaniane do krwiobiegu, co również przyczynia się do zastrzyku energii. Zawarta w nich kofeina blokuje ponadto adenozynę, która jest neuroprzekaźnikiem powodującym uczucie zmęczenia.

Napoje gazowane wpływają także negatywnie na jelita. Mogą powodować wzdęcia wywołane dwutlenkiem węgla i cukrem. Zdaniem naukowców, codzienne picie napojów gazowanych może zakłócać pracę układu żołądkowo-jelitowego powodując ból brzucha, biegunki lub zaparcia. Cukier zawarty w napojach gazowanych karmi bowiem "złe" bakterie w jelitach i niszczy integralność wyściółki jelit.

Dwutlenek węgla zawarty w napojach gazowanych może także powodować uczucie pełności, dyskomfortu w żołądku i uczucie rozpierania. Napoje te odpowiadają także za szybki wzrost poziomu glukozy we krwi, co może prowadzić do krótkotrwałego wzrostu energii, ale także… szybkiego spadku poziomu cukru we krwi.

Długoterminowe konsekwencje picia napojów gazowanych

Długoterminowe spożywanie napojów gazowanych może prowadzić do takich skutków jak otyłość, a co za tym idzie – większego ryzyka chorób takich jak cukrzyca, choroby serca czy problemy z układem krążenia. Napoje gazowane odpowiadają za przybieranie na wadze zwłaszcza na brzuchu. A to właśnie otyłość brzuszna zwiększa prawdopodobieństwo chorób serca, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i raka piersi. Częste spożywanie napojów gazowanych może przyczyniać się również do chorób nerek, wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cholesterolu.

Z kolei wyniki badań naukowców z 2019 roku opublikowane w czasopiśmie medycznym "JAMA Internal Medicine" świadczą o tym, że picie bezalkoholowych napojów gazowanych wiąże się z większym ryzykiem nagłej śmierci. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie obserwacji ponad 450 tys. badanych kobiet i mężczyzn, i dało alarmujące wnioski. Okazało się, że spożywanie 2 lub więcej szklanek napojów gazowanych dziennie może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia oraz układu trawiennego, czyli wątroby, trzustki, jelit oraz wyrostka robaczkowego.

Codzienne picie napojów gazowanych może też mieć negatywne skutki dla mózgu powodując stany zapalne. Regularne picie napojów gazowanych jest także wiązane przez naukowców z wyższym ryzykiem wystąpienia depresji i demencji.