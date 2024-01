W porównaniu do 2021 roku w Polsce nastąpił wzrost występowania przypadków zachorowań na choroby zakaźne. Nie objął on jedynie salmonelloz i grupy chorób klasyfikowanych jako inne bakteryjne zatrucia pokarmowe – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku”. Na jakie choroby Polacy zapadali częściej w stosunku do roku poprzedniego?

Krztusiec – wzrost zachorowań w 2022 roku

Według raportu GUS w 2022 roku na terenie naszego kraju odnotowano 371 przypadków zachorowań na krztusiec, czyli ponad 2-krotnie więcej w porównaniu do 2021 roku. Krztusiec, znany również jako koklusz, to zakaźna choroba dróg oddechowych wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis. Charakteryzuje się napadami silnego kaszlu, który może trwać wiele tygodni. Krztusiec jest szczególnie groźny dla niemowląt i małych dzieci, ponieważ może prowadzić do poważnych powikłań, w tym problemów z oddychaniem, zapalenia płuc, a nawet śmierci.

Wzrost zachorowań na WZW

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HBV (Hepatitis B Virus). W 2022 roku odnotowano 2 500 zachorowań na WZW typu B, co oznacza 6,6 przypadków na 100 tys. ludności i, zarazem, wzrost wskaźnika o 2,5 zachorowania względem poprzedniego roku. Najwyższy wskaźnik zapadalności odnotowano w województwach: pomorskim (16,5 przypadku na 100 tys. ludności), łódzkim (11,8) i śląskim (9,4). Najwięcej odnotowanych przypadków dotyczących wirusowego zapalenia wątroby zarejestrowano w przypadku WZW typu C. Nowych zachorowań było w 2022 roku 2 527. Najmniej odnotowano przypadków WZW typu A - 233 zachorowania.

Więcej zachorowań na różyczkę i szkarlatynę

Jak informuje GUS, w Polsce rejestrujemy gwałtowny wzrost przypadków zachorowania na różyczkę. W 2022 roku GUS odnotował w skali kraju blisko 3 razy większą liczbę zachorowań na różyczkę niż w roku 2021. Było to 147 przypadków. Największe ogniska chorobowe znajdowały się w województwach łódzkim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i pomorskim.

W przypadku szkarlatyny zarejestrowano zaś blisko 5 razy więcej zachorowań niż w roku poprzednim. Było to aż 12,7 tys. przypadków. Wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności był najwyższy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Wzrost przypadków boreliozy

W 2022 roku liczba odnotowanych przypadków boreliozy również była wyższa niż rok wcześniej. Ogółem zarejestrowano w Polsce 17,4 tys. przypadków tej choroby, co stanowi 38,9 proc. zachorowań więcej niż w roku 2021 roku. Jednocześnie było to mniej o 15,8 proc. niż w 2019 roku. Wskaźnik zapadalności na boreliozę na 100 tys. mieszkańców kraju wyniósł w 2022 roku 45,9 przypadku. Najwyższy był w województwach podlaskim, małopolskim i lubelskim.

Spadek zachorowań na salmonellozę

Nie w przypadku każdej choroby zakaźnej Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost. Inaczej było w przypadku salmonellozy i przypadków chorób bakteryjnych związanych z zatruciem pokarmowym. Przypadków salmonellozy odnotowano w 2022 roku 6 575 zachorowań, co stanowi o 20,7 proc. mniej przypadków niż rok wcześniej. Przypadków chorób bakteryjnych związanych z zatruciem pokarmowym wykryto 307. To oznacza spadek o 6,7 proc. w stosunku do roku 2021.