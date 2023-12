Nasiadówki są często zalecane jako metoda łagodzenia objawów hemoroidów.

Jak działają nasiadówki w przypadku hemoroidów?

Nasiadówki mają szerokie działanie. Przede wszystkim łagodzą ból i obrzęk. To sprawka ciepłej wody, która powoduje rozluźnienie mięśni okolic odbytu, co niemal natychmiast może przynieść ulgę w bólu i zmniejszyć opuchliznę. Poza tym nasiadówki, dzięki wykorzystaniu ciepła, poprawiają krążenie - zwiększają przepływ krwi w chorym obszarze, co może przyspieszyć proces gojenia i zmniejszyć stan zapalny. Jest jeszcze jeden duży plus regularnego korzystania z nasiadówek. Mogą one pomóc w utrzymaniu czystości w obszarze odbytu, co jest ważne w przypadku krwawienia lub wydzielania się śluzu związanych z hemoroidami.

Jak zrobić nasiadówkę na hemoroidy?

Aby wykonać nasiadówkę, należy napełnić wannę lub specjalny basen do nasiadówek ciepłą (ale nie gorącą) wodą, tak aby pokryła obszar bioder i pośladków, gdy osoba siedzi. Zaleca się, aby kąpiel trwała 15-20 minut i była przeprowadzana kilka razy dziennie, zwłaszcza po wypróżnieniu. Po nasiadówce ważne jest delikatne osuszenie dotkniętego obszaru, aby uniknąć dodatkowego podrażnienia.

Najprostsze skuteczne nasiadówki na hemoroidy

Mogą przynieść ulgę w objawach hemoroidów - zmniejszyć stan zapalny, ukoić ból i świąd.

Nasiadówka z solą Epsom

Rozpuść pół szklanki soli Epsom w ciepłej wodzie w basenie do nasiadówek. Sól może pomóc w redukcji stanu zapalnego i bólu, a także działa antyseptycznie, co może przyspieszyć gojenie.

Nasiadówka z rumianku

Zaparz szklanką wrzątku trzy łyżki suszonych kwiatów rumianku (zaparzaj ok. 10 minut pod przykryciem), przecedź i wlej do ciepłej wody w basenie do nasiadówek. Rumianek ma właściwości przeciwzapalne i kojące, które mogą pomóc w łagodzeniu podrażnień i zmniejszaniu bólu.

Nasiadówka z nagietka lekarskiego:

Zaparz 3 łyżki nagietka szklanką wody, pozostaw pod przykryciem na 10 minut i odcedź. Wlej do ciepłej wody, przecedź i wlej do wody w basenie do nasiadówek. Nagietek działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, wspomaga gojenie ranek i podrażnień oraz zmniejsza obrzęk.

Nasiadówka z octu jabłkowego

Wlej do ciepłej wody w basenie do nasiadówek pół szklanki octu jabłkowego, który ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Może również pomóc w przywróceniu naturalnego pH skóry i zmniejszeniu stanu zapalnego.

Jak zrobić nasiadówkę na hemoroidy krok po kroku?