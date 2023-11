Spacer z kijkami, jak potocznie mówi się o nordic walking, wydaje się łatwy. Dlatego wiele osób decyduje się na tę aktywność. Niektórzy maszerują w miarę swoich możliwości, inni chętnie te możliwości przekraczają – maszerują energicznie i szybko, często pod górkę. Po takim treningu czują się zmęczeni, jakby biegali.

Komu nordic walking służy?

Wiele zależy od tego, jakie tempo i poziom trudności oraz długość trasy wybierzemy. Nordic walking może trenować w zasadzie każdy. Kto powinien zdecydować się na nordic walking?

Osoby, które dawno nie ćwiczyły i chcą harmonijnie się rozruszać, zacząć swoją przygodę ze sportem. Nordic walking rzadko grozi przetrenowaniem czy urazem.

Osoby, które nie lubią tradycyjnych ćwiczeń, np. na siłowni, źle znoszą bieganie czy pływanie, a zależy im na podejmowaniu aktywności fizycznej.

Osoby, które są aktywne fizycznie, ale chcą odpocząć od forsownego wysiłku. Nordic walking pomoże im zregenerować się fizycznie.

Osoby, którym doskwiera samotność. Można umawiać się na wspólne spacery ze znajomymi. Maszerowanie z kijkami to dobry pretekst do odnowienia starych znajomości. Nordic walking sprzyja rozmowom.

Osoby, które mają słabsze samopoczucie, są zestresowane. Spacer z kijkami na łonie natury pomaga wyciszyć emocje, poprawić nastrój, działa antydepresyjnie.

Jakie kijki są najlepsze?

Są starannie wykonane, nie mają odstających elementów, poszarpanych nitek czy postrzępionych gumek.

Są dostosowane do potrzeb, np. na wyjazd można zabrać kijki składane, które są łatwiejsze do transportu.

Mają „stopkę”, tzn. specjalnie wyprofilowane końcówki, którymi odpychamy się od ziemi. Powinny mieć gumową, antypoślizgową nakładkę.

Są lekkie, ale i wytrzymałe. Dobre są z włókna węglowego.

Uchwyt musi być wyprofilowany, pokryty antypoślizgowym i chłonącym pot materiałem: dzięki temu rączka nie przesuwa się w wilgotnej dłoni. Najlepiej, aby pasek na nadgarstek miał formę koszyczkową, wówczas nie trzeba kurczowo trzymać rączki.

Jak chodzić z kijkami, by wzmocnić całe ciało, zwłaszcza jego górne partie?

Prawidłowa postawa: stań prosto, zrelaksuj ramiona i połóż dłonie na uchwytach kijków. Kijki powinny być skierowane do tyłu.

Wbijaj kije na wysokości przedniej nogi. Dzięki temu krok nie będzie zbyt krótki ani za długi. Będziesz też zmuszony do pracy rękoma. Ruch rąk powinien być naturalny, jak podczas normalnego chodzenia. Kiedy prawe kolano idzie do przodu, lewa ręka powinna iść do przodu i na odwrót.

Kiedy trzymasz kijki pionowo, twoje ręce powinny tworzyć kąt prosty.

Zdecydowanie poruszaj barkami, utrzymując ściągnięte łopatki.

Ruch nóg jest podobny jak podczas normalnego chodzenia, ale powinien być bardziej wydłużony. Kiedy noga idzie do przodu, powinna lądować na pięcie, a potem przechodzić na palce.

Nordic walking dla każdego, ale ostrożnie powinny go trenować:

osoby z dużą nadwagą. Chodzenie z kijkami, zwłaszcza na początku, może być dla niektórych zbyt obciążające;

osoby z chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca i nadciśnienie;

osoby z problemami ze stawami lub kręgosłupem.

Co dobrego daje nordic walking?