Owulacja jest sterowana przez hormony. Gdy poziom hormonu folikulotropowego (FSH) wzrasta, powoduje to dojrzewanie kilku pęcherzyków w jajnikach. Każdy z tych pęcherzyków zawiera jajeczko. Zazwyczaj tylko jeden pęcherzyk w pełni dojrzewa.

Reklama

Gdy pęcherzyk jest gotowy do uwolnienia jajeczka, poziom hormonu luteinizującego (LH) gwałtownie wzrasta, co prowadzi do owulacji. Jajeczko jest wtedy gotowe do zapłodnienia przez plemniki.

Jeśli jajeczko nie zostanie zapłodnione i poziom hormonów spadnie, kobieta ma miesiączkę. Jeśli jajeczko zostanie zapłodnione, może zagnieździć się w ścianie macicy i rozpocząć rozwój płodu.

Jak działa test owulacyjny?

Reklama

Test owulacyjny działa poprzez wykrywanie poziomu hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom LH gwałtownie wzrasta 24-48 godzin przed owulacją, co jest sygnałem dla jajnika, aby uwolnić jajeczko. Test owulacyjny jest pozytywny, gdy poziom LH jest na szczycie.

Rodzaje testów owulacyjnych

Testy owulacyjne na bazie moczu. Są to najczęściej stosowane testy, które działają poprzez wykrywanie wzrostu hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom LH gwałtownie wzrasta 24-48 godzin przed owulacją, co jest sygnałem dla jajnika, aby uwolnić jajeczko. Testy te są dostępne w różnych formach, w tym jako paskowe, strumieniowe oraz płytkowe. Test paskowy – trzeba oddać mocz do pojemnika i w nim zanurzyć pasek. Test strumieniowy – umieszczamy bezpośrednio pod strumieniem moczu. Test płytkowy – mocz pobieramy do pojemnika, a następnie pobieramy jego próbkę za pomocą pipety i nanosimy kilka kropel na okienko płytki.

Są to najczęściej stosowane testy, które działają poprzez wykrywanie wzrostu hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom LH gwałtownie wzrasta 24-48 godzin przed owulacją, co jest sygnałem dla jajnika, aby uwolnić jajeczko. Testy te są dostępne w różnych formach, w tym jako paskowe, strumieniowe oraz płytkowe. Test paskowy – trzeba oddać mocz do pojemnika i w nim zanurzyć pasek. Test strumieniowy – umieszczamy bezpośrednio pod strumieniem moczu. Test płytkowy – mocz pobieramy do pojemnika, a następnie pobieramy jego próbkę za pomocą pipety i nanosimy kilka kropel na okienko płytki. Testy owulacyjne z próbki śliny. Te testy działają poprzez wykrywanie poziomu estrogenu w ślinie, który występuje podczas owulacji. Kiedy poziom wzrasta, ślina, gdy wyschnie, tworzy wzór przypominający liście paproci. Testy te wymagają użycia minimikroskopu do odczytania wyników, takie urządzenie można wykorzystać wielokrotnie. Uwaga! Przed wykonaniem testu owulacyjnego ze śliny nie należy myć zębów, palić papierosów ani pić alkoholu, ponieważ może to zafałszować wynik.

Jak prawidłowo zrobić test owulacyjny na bazie moczu:

Nie pij dużo płynów przed testem, ponieważ może to rozcieńczyć hormony w moczu.

Zanurz końcówkę testu w moczu przez określony czas w instrukcji obsługi testu (zazwyczaj 5-10 sekund). Możesz również zbierać mocz w czystym naczyniu i zanurzać końcówkę testu w nim.

Po zanurzeniu końcówki testu, połóż go płasko i poczekaj na wynik. Wynik powinien pojawić się w ciągu 5 minut (według instrukcji dołączonej do testu).

Odczytaj wynik. Jeśli na teście pojawią się dwie różowe linie i jedna z nich jest tak ciemna jak druga lub ciemniejsza, oznacza to, że jesteś w najbardziej płodnym okresie.

Jeżeli test jest pozytywny, oznacza to, że prawdopodobnie dojdzie do owulacji w ciągu najbliższych 24-36 godzin. Jest to najlepszy moment na starania o dziecko.

Jeśli testy, powtarzane o tej samej porze dnia, są stale negatywne, może to oznaczać, że nie owulujesz, a w takim przypadku powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Pamiętaj też, że stres, choroba, zmiana strefy czasowej i inne czynniki mogą wpłynąć na cykl menstruacyjny, co może wpłynąć na wyniki testu owulacyjnego.

Po co robić test owulacyjny?

Test owulacyjny jest szczególnie przydatny dla kobiet, które starają się o dziecko i chcą zwiększyć swoje szanse na zajście w ciążę poprzez identyfikację najbardziej płodnych dni w swoim cyklu miesiączkowym. Mogą być również pomocne dla kobiet, które mają nieregularne cykle miesiączkowe i chcą lepiej zrozumieć, kiedy następuje owulacja.

Jeśli kobieta ma problemy z zajściem w ciążę po kilku miesiącach starań, test owulacyjny może pomóc w zidentyfikowaniu, czy owulacja jest problemem. Jeśli testy owulacyjne są zawsze negatywne, może to sugerować, że owulacja nie występuje, co jest ważnym czynnikiem, który należy omówić z lekarzem.