Warzywa liściaste to samo zdrowie

Kwiecień to pora, gdy możemy w pełni zacząć korzystać z dobrodziejstw warzyw. To bogactwo witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, czyli - jak to się mawia - samo zdrowie. Warzywa odgrywają ważną rolę w zapobieganiu, zmniejszaniu ryzyka czy opóźnianiu wystąpienia różnych chorób.

Szczególną grupą są warzywa liściaste. To m.in. kapusta, wiele rodzajów sałat, jarmuż, szpinak, brukselka, rukola czy roszponka. Zawierają wiele dobra, to chociażby witaminy A, B, C i K, a także błonnik, kwas foliowy, luteina i wiele przeciwutleniaczy.

Reklama

Warzywa liściaste zmniejszają ryzyko demencji

Jak to wpływa na nasz organizm? Może m.in. poprawić zdrowie mózgu, inaczej mówiąc: opóźnić lub zmniejszyć ryzyko demencji. Naukowcy z Rush University Medical Center w Chicago opublikowali w 2017 r. w czasopiśmie "Neurology" Amerykańskiej Akademii Neurologii badanie, z którego wynika, że regularne spożywanie warzyw liściastych sprawia, że tempo spadku zdolności poznawczych jest mniejsze niż u osób, które nie jedzą tych produktów lub robią je rzadko.

W badaniu wzięło udział 960 osób mających średnio 81 lat. Zdolności myślenia i zapamiętania obserwowano przez prawie pięć lat. Analiza tych umiejętności pozwoliła stwierdzić, że kondycja intelektualna osób, które regularnie spożywały szpinak, jarmuż, kapustę czy sałatę, były o tyle lepsza niż w przypadku osób, które warzyw nie jadły, że odpowiadało to mózgom o 11 lat młodszym.

Warzywa liściaste zmniejszają ryzyko raka

Reklama

Z kolei przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku przez World Cancer Research Fund badanie wykazało, że spożywanie pokarmów o wysokiej zawartości kwasu foliowego zmniejsza ryzyko raka jelita grubego, jednego z najczęstszych nowotworów występujących na świecie.

Kwas foliowy, czyli witamina B9, można znaleźć w zielonych warzywach liściastych, jak szpinak, sałata, kapusta, brukselka czy brokuły, ale także w warzywach strączkowych, orzechach, owocach i produktach zbożowych. W badaniu z udziałem 70 tys. osób wykazano, że regularne spożywanie tych produktów zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 11 proc. u mężczyzn i o 6 proc. u kobiet.