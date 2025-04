Konwalia majowa to charakterystyczna roślina, która kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Rośnie dziko w parkach, lasach, a także bywa uprawiana w ogródkach. Ma piękny zapach i delikatne kwiatki w kształcie dzwonków, które pięknie się prezentują w bukietach. Nic dziwnego, że konwalia majowa często bywa wykorzystywana do przygotowywania bukietów komunijnych lub ślubnych, a także do wianków i innych ozdób. Idealnie komponuje się z białymi sukienkami, a także symbolizuje wdzięk i niewinność, więc trudno o lepszy wybór na te okazje. Jednak warto pamiętać, że konwalia - choć piękna - to zawiera toksyny, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Czy konwalia majowa jest trująca?

Konwalia majowa zawiera toksyczne substancje, które mogą prowadzić do zatrucia. - Konwalie zawierają glikozydy nasercowe. Z tego powodu wyciągi z ziela tej rośliny wykorzystuje się jako składniki kropli nasercowych, wzmacniających pracę serca. Niestety związki te mają również właściwości trujące- powiedziała prof. Irena Matławska z Wydziału Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w rozmowie z Onetem.

W konwalii majowej zidentyfikowano około 40 glikozydów. Stanowią one naturalną ochronę rośliny przed zwierzętami, które wyjadają ich rośliny. Glikozydy są toksyczne dla wszystkich kręgowców z wyjątkiem lisów. Głównym glikozydem w konwalii majowej jest kowalatoksyna, czyli organiczny związek chemiczny, wykazujący silne działanie nasercowe. Przedawkowana kowalatoksyna powoduje zaburzenia czynności serca, które w skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią.

Objawy zatrucia konwalią majową

Do zatrucia konwalią majową może dojść po spożyciu rośliny (kwiatów, owoców, liści i łodyg). Toksyczna jest również woda, w której stały kwiaty. Na zatrucie konwalią majową najbardziej narażone są dzieci do piątego roku życia. Zdarzają się przypadki, kiedy małe dzieci zjadają kwiaty lub owoce konwalii. Najwięcej przypadków zatruć konwalią dotyczy właśnie dzieci.

Czym objawia się zatrucie konwalią? Lista symptomów, to m.in.:

ból brzucha,

biegunka,

nudności,

wymioty,

osłabienie,

zaburzenia widzenia,

nieregularny rytm serca,

wysypka.

W przypadku spożycia lub podejrzenia spożycia liści, kwiatów czy owoców konwalii należy niezwłocznie udać się do szpitala. Na skutek zatrucia konwalią majową może dojść do zgonu.