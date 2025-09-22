Maślan sodu: Co to jest i jak może wspierać walkę z insulinoopornością i odchudzaniem?

Maślan sodu (sól sodowa kwasu masłowego) to związek, który zdobywa coraz większe zainteresowanie w środowisku medycznym i dietetycznym, szczególnie w kontekście zdrowia jelit, metabolizmu i walki z nadwagą. Kwas masłowy to krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy (SCFA) produkowany naturalnie w jelitach przez bakterie jelitowe w procesie fermentacji błonnika pokarmowego. Pełni on kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia jelit, będąc głównym źródłem energii dla komórek nabłonka jelitowego.

Dr Magdalena Jagiełło zauważa, że "potwierdzono, że ta substancja może powodować znaczące obniżenie poziomu glukozy w osoczu, poprawę insulinooporności i dyslipidemii (cholesterolu), złagodzenie stłuszczenia wątroby oraz mniejsze odkładanie tłuszczu w tkance tłuszczowej białej i większy procent brązowej (korzystniejszej) tkanki tłuszczowej".

Wspomina o tym również dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Słoma-Krześlak w artykule zatytułowanym "Zastosowanie maślanu sodu u pacjentów z otyłością i IBS". Autorka przywołuje przełomowe badanie, które szczególnie mocno zaznaczyło rolę maślanu sodu w terapii otyłości: "Szczególnie przełomowe okazało się badanie Coppoli i wsp. przeprowadzone u dzieci z otyłością (...) Wyniki wykazały, że 96 proc. dzieci przyjmujących maślan osiągnęło istotne zmniejszenie wskaźnika masy ciała (BMI) (...) podczas gdy w grupie placebo odsetek ten wyniósł 56 proc.. Średnia redukcja obwodu talii w grupie maślanu wyniosła 5,1 cm względem wartości początkowej (w porównaniu z brakiem istotnej zmiany w grupie placebo). Ponadto poprawiły się parametry metaboliczne: obniżyło się stężenie insuliny na czczo (...) wskaźnik insulinooporności HOMA-IR – czytamy w opracowaniu.”

Potwierdzone korzyści maślanu sodu

Badania naukowe potwierdzają, że maślan sodu może mieć pozytywny wpływ na różne aspekty zdrowia metabolicznego, w tym:

Poprawa wrażliwości na insulinę : Maślan sodu może przyczyniać się do obniżenia poziomu glukozy we krwi na czczo i poprawy wskaźników insulinooporności, takich jak HOMA-IR. Dzieje się tak, ponieważ wpływa na metabolizm glukozy i lipidów w organizmie.

: Maślan sodu może przyczyniać się do obniżenia poziomu glukozy we krwi na czczo i poprawy wskaźników insulinooporności, takich jak HOMA-IR. Dzieje się tak, ponieważ wpływa na metabolizm glukozy i lipidów w organizmie. Wsparcie w redukcji masy ciała : Związek ten może wpływać na metabolizm tłuszczów. Dr Magdalena Jagiełło zwraca uwagę, że maślan sodu może zmniejszać odkładanie się białej tkanki tłuszczowej (tej, która magazynuje energię) oraz zwiększać udział brązowej tkanki tłuszczowej, która jest bardziej aktywna metabolicznie i spala kalorie w celu wytworzenia ciepła.

: Związek ten może wpływać na metabolizm tłuszczów. Dr Magdalena Jagiełło zwraca uwagę, że maślan sodu może zmniejszać odkładanie się białej tkanki tłuszczowej (tej, która magazynuje energię) oraz zwiększać udział brązowej tkanki tłuszczowej, która jest bardziej aktywna metabolicznie i spala kalorie w celu wytworzenia ciepła. Wpływ na apetyt : Maślan sodu pobudza wydzielanie tzw. hormonów sytości, co prowadzi do zwiększenia uczucia nasycenia po posiłku. Jednocześnie opóźnia opróżnianie żołądka, co pomaga w lepszej kontroli apetytu i może ułatwić ograniczenie spożywanych kalorii.

: Maślan sodu pobudza wydzielanie tzw. hormonów sytości, co prowadzi do zwiększenia uczucia nasycenia po posiłku. Jednocześnie opóźnia opróżnianie żołądka, co pomaga w lepszej kontroli apetytu i może ułatwić ograniczenie spożywanych kalorii. Wyniki badań: Badanie przeprowadzone przez Coppoli i wsp. na dzieciach z otyłością wykazało znaczącą redukcję wskaźnika BMI oraz obwodu talii w grupie przyjmującej maślan sodu w porównaniu z grupą placebo. To badanie dostarczyło silnych dowodów na to, że maślan sodu może być skutecznym narzędziem w walce z otyłością.

Choć wyniki badań są obiecujące, maślan sodu nie jest cudownym lekiem na otyłość. To suplement, który może wspomóc proces odchudzania, ale musi być stosowany jako element szerszego planu, obejmującego zbilansowaną dietę, regularną aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia.