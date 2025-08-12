Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące wycofania z obrotu partii ekologicznego cukru kokosowego z Indonezji. Powodem jest wykrycie w produkcie glutenu w stężeniu powyżej 20 mg/kg. Spożycie go przez osoby z alergią lub nietolerancją glutenu może być niebezpieczne.
Produktem, który wycofano, jest EKOLOGICZNY CUKIER KOKOSOWY 250 G z numerem partii LT251059 i datą minimalnej trwałości 10.10.2027. Producentem jest firma Vinet Łukasz Moskwa. Firma poinformowała swoich kontrahentów o niezgodności, a odbiorcy już rozpoczęli procedurę wycofania. Organy sanitarne monitorują ten proces.
Dla kogo ostrzeżenie?
Ostrzeżenie jest skierowane przede wszystkim do osób z nietolerancją glutenu oraz alergią na pszenicę. Osoby, które posiadają w domu produkt z wymienionej partii, powinny zaprzestać jego spożywania, aby uniknąć reakcji alergicznej.
