Ilość ma znaczenie, ale pora dnia decyduje

Instytucje zdrowotne, takie jak National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), potwierdzają, że picie od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie jest powiązane ze zmniejszonym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Jednak szczegółowa analiza opublikowana w European Society of Cardiology, przeprowadzona na grupie ponad 40 tysięcy dorosłych Amerykanów, wykazała zaskakujące zależności czasowe.

Kluczowe odkrycie badaczy:

Naukowcy zaobserwowali największy spadek wskaźnika przedwczesnej śmiertelności u osób, które ograniczały spożycie kawy wyłącznie do godzin porannych, tj. od 4:00 rano do południa.

Mniejsze ryzyko zgonu ogólnego : Osoby pijące kawę tylko w tych porannych ramach czasowych miały o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do osób niepijących kawy.

: Osoby pijące kawę tylko w tych porannych ramach czasowych miały o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do osób niepijących kawy. Ochrona serca: Co więcej, w tej grupie odnotowano aż o 31 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z powodu chorób układu krążenia.

Dlaczego poranna kawa działa najlepiej?

Naukowcy z NHLBI wskazują na dwa główne mechanizmy, które mogą tłumaczyć, dlaczego picie kawy wczesnym rankiem jest powiązane z lepszym zdrowiem sercowo-naczyniowym: