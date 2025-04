Program pomocy lekowej to tzw. program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców danego obszaru. Obowiązuje w wielu gminach w Polsce, a jego realizatorami są gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej i to tam należy szukać informacji, czy w danym mieście lub gminie istnieje program pomocy lekowej i jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć w nim udział. Pomoc finansowa zwykle udzielana jest do wyczerpania środków finansowych, zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

Na przykładzie gminy Wasilków (województwo podlaskie), w którym program pomocy lekowej został ustalony na lata 2024-2026, dowiedz się, kto może dostać pomoc lekową, jakie kryteria trzeba spełnić, jak ubiegać się o pomoc lekową i gdzie szukać informacji na temat programu.

Kto może dostać pomoc lekową?

W gminie Wasilków program pomocy lekowej adresowany jest do:

osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku (tj. osób, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);

(tj. osób, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych); osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym (tj. które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego);

(tj. które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego); osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych).

Kto nie może skorzystać z programu pomocy lekowej?

Z programu pomocy lekowej nie mogą skorzystać osoby, które:

przebywają w domach pomocy społecznej, w szpitalu lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie;

są tymczasowo aresztowane albo odbywają karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy lekowej (lub członkowie rodziny tej osoby, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym) – otrzymały zasiłek celkowy lub specjalny zasiłek celowy na leki, pomoc w formie usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie.

Pomoc lekowa. Jakie kryteria trzeba spełnić?

Aby skorzystać z programu pomocy lekowej w gminie Wasilków nie można przekroczyć określonego kryterium dochodowego. Obowiązuje następujące progi dochodowe:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 250% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – tj. aktualnie 2 525 zł;

– 250% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – tj. aktualnie 2 525 zł; w przypadku osoby w rodzinie – 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – tj. aktualnie 1 646 zł.

Ile można dostać na leki w ramach pomocy lekowej?

W gminie Wasilków w ramach programu pomocy lekowej, osoby której spełniają określone kryteria, mogą otrzymać następujące kwoty miesięcznie:

1 osoba uprawniona w rodzinie lub osoba samotnie gospodarująca - 246,90 zł ;

; 2 osoby uprawione w rodzinie - 370,35 zł ;

; 3 osoby uprawione w rodzinie - 493,80 zł.

Jak ubiegać się o pomoc lekową?

W gminie Wasilków, aby otrzymać pomoc lekową, należy złożyć wniosekdo MOPS (wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki). Do dokumentu należy dołączyć:

dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe;

na nazwisko wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe; dokumenty potwierdzające zakup leków na receptę (faktura lub rachunek imienny);

na receptę (faktura lub rachunek imienny); dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny;

osoby lub rodziny; zaświadczenie lekarskie , potwierdzające przewlekłą chorobę (dotyczy osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym);

, potwierdzające przewlekłą chorobę (dotyczy osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym); orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (dotyczy osób niepełnosprawnych);

o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (dotyczy osób niepełnosprawnych); okazanie dowodu osobistego, potwierdzającego osiągniecie wieku emerytalnego (dotyczy osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku).

Gdzie szukać informacji na temat pomocy lekowej?

Realizatorami programu pomocy lekowej są gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej i to tam należy szukać informacji, czy w danym mieście lub gminie istnieje program i jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć w nim udział. Szczegóły obowiązywania programu na danym obszarze wynikają z uchwały rady miasta lub gminy. Mogą one nieznacznie różnić się między poszczególnymi gminami.