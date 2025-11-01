Badania wykazały, że niski poziom CtBP2 wiąże się ze słabszym zdrowiem i szybszym starzeniem, natomiast wysoki poziom tej cząsteczki częściej występuje u osób długowiecznych. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania prostych badań krwi, które mogłyby ujawniać rzeczywisty, biologiczny wiek organizmu.

Starzenie się to proces ogólnoustrojowy

Choć zmarszczki czy siwe włosy to najbardziej widoczne oznaki upływu czasu, zmiany te zachodzą również głęboko w naszych narządach. Naukowcy zauważyli, że starzenie nie jest zjawiskiem lokalnym – kiedy jeden układ organizmu zaczyna się starzeć, inne często podążają za nim.

Cząsteczka CtBP2 może być jednym z kluczowych elementów tego mechanizmu. Początkowo uważano, że działa ona wyłącznie wewnątrz komórek, jednak badacze z Tsukuby odkryli, że w rzeczywistości jest również uwalniana do krwiobiegu, gdzie wspiera zdrowy metabolizm w całym organizmie.

Gdy aktywność CtBP2 zostaje zaburzona, może to prowadzić do przyspieszonego starzenia i zwiększonego ryzyka chorób związanych z wiekiem. To odkrycie potwierdza, że proces starzenia zachodzi w sposób systemowy i wzajemnie powiązany.

Biomarker młodości i zdrowia

Zespół badawczy opracował metodę pomiaru CtBP2 w próbkach krwi i odkrył, że jego poziom spada wraz z wiekiem. Osoby z rodzin znanych z długowieczności miały jednak znacznie wyższe stężenia CtBP2, natomiast pacjenci z powikłaniami cukrzycy – niższe.

Wyniki sugerują, że pomiar CtBP2 może w przyszłości stać się biomarkerem zdrowego starzenia, pomagając lekarzom określić biologiczny wiek pacjenta i ogólny stan jego organizmu.

Przyszłość medycyny długowieczności

Zdaniem badaczy, odkrycie CtBP2 może w przyszłości doprowadzić do opracowania nowych metod monitorowania i wspierania zdrowego starzenia się. Być może uda się też opracować terapie, które bezpiecznie zwiększą poziom tej cząsteczki we krwi, spowalniając procesy starzenia i poprawiając ogólne samopoczucie.

To przełomowe odkrycie z Uniwersytetu w Tsukubie może więc stać się kamieniem milowym w zrozumieniu, jak naprawdę działa starzenie się człowieka – i jak możemy je skutecznie spowolnić.

