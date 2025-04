Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu samochodu. Dopłaty do samochodu z PFRON mogą wynosić aż 300 000 zł na zakup dostosowanego auta. Wnioski można składać od 3 marca 2025 roku. Ile dokładnie wynoszą dopłaty do samochody z PFRON i jak je uzyskać?