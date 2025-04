Transport sanitarny to usługa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), która umożliwia pacjentom bezpieczny dojazd do placówek medycznych. Jest to szczególnie ważne dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą korzystać z publicznych środków transportu.

Czym jest transport sanitarny?

Jest to specjalistyczny przewóz pacjentów, którzy z przyczyn medycznych wymagają odpowiednich warunków transportu.

Realizowany jest na podstawie wskazań lekarza .

. Ma na celu zapewnienie ciągłości leczenia.

Różnica między transportem sanitarnym a medycznym

Transport sanitarny: dla pacjentów, którzy nie wymagają intensywnej opieki medycznej w trakcie transportu.

Transport medyczny: dla pacjentów w ciężkim stanie, wymagających stałej opieki medycznej podczas przewozu.

Kiedy przysługuje transport sanitarny i komu?

Gdy jest to uzasadnione medycznie.

W celu zapewnienia ciągłości leczenia.

Gdy czas przewozu musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje osobom z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą korzystać z transportu publicznego.

Dotyczy sytuacji, gdy konieczne jest natychmiastowe podjęcie lub kontynuacja leczenia.

Częściowo odpłatny transportsanitarny jest przeznaczony dla pacjentów, którzy mogą się samodzielnie poruszać, ale potrzebują pomocy lub specjalistycznego transportu. NFZ pokrywa 40 proc. kosztów, a pacjent 60 proc.

Dotyczy pacjentów z wieloma schorzeniami:

chorób krwi i narządów krwiotwórczych

chorób nowotworowych

chorób oczu

chorób przemiany materii

chorób psychicznych i zaburzeń zachowania

chorób skóry i tkanki podskórnej

chorób układu krążenia

chorób układu moczowo-płciowego

chorób układu nerwowego

chorób układu oddechowego

chorób układu ruchu

chorób układu trawiennego

chorób układu wydzielania wewnętrznego

chorób zakaźne i pasożytnicze

urazów i zatruć

wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Jak uzyskać transport sanitarny?

Konieczne jest zlecenie od lekarza (rodzinnego, specjalisty lub ze szpitala). Placówka medyczna organizuje transport na podstawie zlecenia. Planowy transport wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W nagłych przypadkach lekarz może wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Co zrobić w przypadku odmowy transportu?

Warto skontaktować się z lekarzem, który wystawił zlecenie. Można też złożyć skargę do oddziału wojewódzkiego NFZ.