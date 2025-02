Czy można mrozić chleb? Odpowiedź naukowców

Tak, można mrozić chleb. Mrożenie chleba jest popularną i powszechnie stosowaną metodą przechowywania pieczywa. Naukowcy wykazali, że mrożenie chleba znacząco wpływa na reakcję organizmu na spożycie węglowodanów. Czasopismo naukowe "European Journal of Clinical Nutrition" opublikowało wyniki badań, z których wynika, że zamrożony, a następnie rozmrożony biały chleb, powoduje mniejszą reakcję glikemiczną organizmu niż spożycie świeżego chleba, czyli niższy poziom cukru we krwi. Co więcej, opiekanie rozmrożonego chleba jeszcze obniża tę reakcję

Mrożenie chleba - korzyści

Wyniki badania opublikowanego przez "European Journal of Clinical Nutrition" wskazują, że kluczem jest skrobia, z której głównie składa się chleb. Mąka pszenna, wykorzystywana do pieczenia białego chleba, składa się w 80 proc. ze skrobi. W czasie poddawania skrobi działania niskiej temperatury, ulega ona procesowi retrogradacji. W skutego tego powstaje skrobia odporna na trawienie jelicie cienkim. Taka skrobia trafia następnie do jelita grubego, gdzie staje się pożywką dla bakterii jelitowych, które produkują kwas tłuszczowy, wspierający układ pokarmowy oraz działający przeciwzapalnie, tzw. maślan.

Jak wskazali naukowcy, mrożenie chleba niesie ze sobą nie tylko korzyści dla zdrowia, ale również dla środowiska. Żywność przechowywana w ten sposób nie ulega marnowaniu.

Jak mrozić chleb, by nadal był smaczny i zdrowy?

Eksperci radzą, by przed zamrożeniem chleb podzielić na kromki, a następnie przygotować z nich porcje do zamrożenia. W ten sposób będziemy mogli rozmrażać potrzebną ilość chleba, a nie cały zapas. Chleb należy mrozić w woreczkach foliowych lub owinięty folią aluminiową. Tak przygotowany chleb można przechowywać w zamrażarce do pięciu miesięcy.