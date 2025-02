Kolumbijka skończyła skończyła 123 lata. Podbiła Rekord Guinnessa?

María Antonia Cuero to kobieta z Kolumbii, w której dowodzie osobistym widnieje data urodzenia 18 października 1901 roku. Oznacza to, że Kolumbijka niedawno skończyła 123 lata i prawdopodobnie podbiła rekord długowieczności. Poprzednią najdłuższej żyjącą kobietą była Francuzka Jeanne Calment, która zmarła w wieku 122 lat i 164 dni. Nowa rekordzistka nie trafiła jeszcze do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej wiek nie został jeszcze potwierdzony. Trwają prace, by rekord seniorki z Kolumbii został odnotowany.

Z okazji 123. urodzin zorganizowano huczną imprezę dla seniorki, w której uczestniczyli członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, a także przedstawiciele lokalnych władz. María Antonia Cuero ma ośmioro dzieci, 26 wnuków, 24 prawnuków i 54 praprawnuków. Kobieta nadal może pochwalić się dobrą formą, a jej sekret długowieczności opiera się na prostocie życia.

María Antonia Cuero - najdłużej żyjąca kobieta na świecie?

María Antonia Cuero wśród czynników, które wpłynęły na jej długowieczność wymienia: pogodę ducha, aktywność fizyczną, spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz dietę. Kolumbijka najchętniej żywi się rybami i bananami. Przyszła na świat w Mayorquin w Kolumbii, gdzie on dziecka była nauczona łowienia i przygotowywania ryb. Jak sama mówi, smażyła je, a następnie mieszała z ugotowanym ryżem i kokosem.

Seniorka ceni sobie również małe banany bocadillo, które są istotnym elementem jej diety. Ryby bogate są w bogate w kwasy omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie, a szczególnie układ krążenia i układ nerwowy. Z kolei banany to dobre źródło potasu, który może obniżać ciśnienie krwi oraz wspierać układ sercowo-naczyniowy.