Pierwsze objawy demencji. Lekarz mówi, na co zwrócić uwagę

Demencja, to inaczej zespół otępienny, to termin, który powoduje utratę funkcji poznawczych. Najczęściej kojarzona jest z zaburzeniami pamięci, lecz świadczą o niej również inne objawy, jak np. zaburzenia mowy, percepcji, orientacji i częste zmiany nastroju. Dawniej demencja była uznawana za naturalną konsekwencję starzenia się. Dziś wiadomo, że nie jest to do końca prawda. Za przyczynę demencji uznaje się zmiany neurodegeneracyjne mózgu.

Jak rozpoznać pierwsze objawy demencji? Nie jest to łatwe, bo u każdego chorego mogą one wyglądać inaczej. Zespół otępienny postępuje stopniowo i ma indywidualny przebieg. Najważniejsze to zachować czujność, obserwować wszelkie zmiany zachowania, szczególnie jeśli zmiany mają powtarzalny charakter. Dr Tim Rittman, neurolog, w rozmowie z brytyjskim serwisem internetowym przyznał, że we wczesnych stadiach demencję może być trudno odróżnić od innych schorzeń.

Jak rozpoznać początki demencji? Pierwsze oznaki

Pierwsze oznaki demencji mogą być trudne do wychwycenia. Dr Tim Rittman wskazuje, że warto zachować czujność w czasie oglądania telewizji. Ekspert mówi, że osoby, u których rozpoczęła się demencja, często mają problem ze śledzeniem fabuły filmów, seriali czy programów. Problemy ze zrozumieniem akcji pojawiają się nawet w czasie uważnego oglądania. Jeśli towarzyszą temu inne niepokojące objawy, warto się temu przyjrzeć i wybrać się na wizytę do specjalisty. Szybka diagnostyka może wspomóc lepsze poradzenie sobie z chorobą oraz zaplanowanie opieki nad chorym.