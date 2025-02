Centralna e-rejestracja to system umożliwiający pacjentom zapisywanie się na wizyty lekarskie przez internet. Obecnie działa w ramach pilotażu dla wybranych usług medycznych, takich jak konsultacje kardiologiczne, cytologia i mammografia. Najnowszą funkcjonalnością systemu jest "Poczekalnia", która pozwala pacjentom na zapisanie się na wolny termin wizyty zgodny z ich preferencjami. Jak dokładnie działa i jak możemy z niej skorzystać?

Czym jest e-rejestracja i jakie usługi obejmuje?

E-rejestracja to system umożliwiający zapisywanie się na wizyty u specjalistów, badania profilaktyczne oraz wybrane procedury medyczne. System dostępny jest na platformie pacjent.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej mojeIKP. Pilotażowe wdrożenie programu potrwa do końca czerwca 2025 roku i obejmuje:

Konsultacje kardiologiczne – dla pacjentów posiadających e-skierowanie na pierwszą wizytę,

– dla pacjentów posiadających e-skierowanie na pierwszą wizytę, Cytologię – dla kobiet w wieku 25–64 lat,

– dla kobiet w wieku 25–64 lat, Mammografię – dla kobiet w wieku 45–74 lat.

Od 26 sierpnia 2024 roku do programu pilotażowego mogą przystępować podmioty realizujące badania profilaktyczne z zakresu mammografii oraz świadczenia kardiologiczne. Obecnie w programie biorą udział 102 placówki medyczne. Pełną listę można znaleźć tutaj: E-rejestracja - mapa.

Pilotaż potrwa do 30 czerwca 2025 roku, po czym rozpocznie się etap ewaluacji zaplanowany na okres od 1 kwietnia do 31 października 2025 roku. Na podstawie wyników ewaluacji system e-rejestracji może być dalej rozwijany i wdrażany na kolejne świadczenia medyczne.

Jak działa nowa usługa "poczekalni"?

"Poczekalnia" to nowa funkcja systemu e-rejestracji, która działa na zasadzie wirtualnej kolejki. Dzięki niej pacjenci, którzy nie znaleźli dogodnego terminu wizyty, nie muszą codziennie sprawdzać systemu – system sam przypisze im pierwszy dostępny termin spełniający ich kryteria. Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonalności "poczekalni":

Po zapisaniu się do "poczekalni" pacjent otrzymuje orientacyjny termin wizyty, który może ulec zmianie w zależności od dostępności terminów.

System na bieżąco monitoruje zwalniające się wizyty i automatycznie zapisuje pacjenta na pierwszy dostępny termin zgodny z jego preferencjami.

Pacjent otrzymuje powiadomienie o nowym terminie wizyty za pośrednictwem SMS-a, e-maila lub aplikacji mojeIKP.

Automatyczna rezerwacja nie wymaga potwierdzenia – odbywa się na podstawie wcześniej podanych kryteriów.

W przypadku odwołania wizyty pacjent automatycznie wraca do "poczekalni" i ponownie czeka na nowy termin.

Jak zapisać się na wizytę przez IKP i mojeIKP?

Aby skorzystać z systemu e-rejestracji, pacjent powinien:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ,

, Przejść do zakładki "Plan leczenia" i wybrać "Rejestracja" ,

i wybrać , Kliknąć "Umów wizytę" i określić rodzaj świadczenia, np. konsultacja kardiologiczna,

i określić rodzaj świadczenia, np. konsultacja kardiologiczna, Wskazać preferowane terminy, godziny oraz placówkę , w której ma odbyć się wizyta,

, w której ma odbyć się wizyta, Potwierdzić rejestrację.

Podobne kroki obowiązują podczas korzystania z aplikacji mojeIKP:

Uruchomienie aplikacji i przejście do sekcji "e-zdrowie" ,

i przejście do sekcji , Wybranie opcji "Rejestracja na wizyty" oraz "Umów wizytę lub badanie" ,

oraz , Podanie rodzaju świadczenia oraz preferencji dotyczących terminu ,

, Zatwierdzenie wybranego terminu spośród dostępnych opcji.

Centrala e-rejestracja - plan rozwoju na kolejne lata

Wiceminister zdrowia Marek Kos zapowiedział, że pełne objęcie centralną e-rejestracją wszystkich zakresów świadczeń w Polsce planowane jest do 2029 roku. W 2025 roku system ma zostać rozszerzony o świadczenia z zakresu:

kardiologii ,

, onkologii ,

, tomografii komputerowej ,

, programu profilaktyki szyjki macicy i raka piersi.

Wdrożenie centralnej e-rejestracji dla tych świadczeń ma zostać uregulowane ustawą, która ma wejść w życie w 2025 roku. Kolejne zakresy świadczeń mogą być dodawane stopniowo w następnych latach.

Czy nadal można umawiać się tradycyjnie?

Tak, e-rejestracja to dodatkowa opcja, ale pacjenci nadal mogą umawiać się na wizyty w sposób tradycyjny:

osobiście w placówce medycznej,

telefonicznie,

za pośrednictwem systemów rejestracyjnych danej placówki.

Część osób powinna nawet zdecydowanie pozostać przy tradycyjnych opcjach i nie korzystać z centralnej e-rejestracji. To osoby uprawnione do wizyt poza kolejnością, np. honorowi dawcy krwi, kombatanci. Pełną listę osób, których nie obowiązuje kolejka do lekarzy znajduje się w artykule: Kto może leczyć się poza kolejnością? Pojawiła się nowa grupa uprawnionych [LISTA]

Centralna e-rejestracja - czy moje dane są bezpieczne?

Wprowadzenie centralnej e-rejestracji wiąże się z koniecznością zapewnienia ochrony danych pacjentów. System opiera się na zabezpieczeniach zgodnych z przepisami RODO oraz krajowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ministerstwo Zdrowia informuje, że wszystkie informacje przetwarzane w ramach e-rejestracji są szyfrowane oraz przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kluczowe aspekty ochrony danych obejmują:

Autoryzowany dostęp do systemu – logowanie możliwe będzie wyłącznie za pomocą zweryfikowanych metod, takich jak Profil Zaufany lub e-dowód.

– logowanie możliwe będzie wyłącznie za pomocą zweryfikowanych metod, takich jak Profil Zaufany lub e-dowód. Szyfrowanie danych – informacje o pacjentach oraz ich wizytach mają być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.

– informacje o pacjentach oraz ich wizytach mają być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Monitorowanie i audyt – system ma umożliwiać śledzenie aktywności użytkowników oraz wykrywanie potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.

Centralna e-rejestracja - jak wpłynie na pracę placówek medycznych

Wprowadzenie e-rejestracji wpływa na sposób organizacji pracy w placówkach medycznych. Możliwość elektronicznego umawiania wizyt wymaga od podmiotów leczniczych dostosowania infrastruktury teleinformatycznej oraz przeszkolenia personelu. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że placówki będą stopniowo wdrażać system zgodnie z harmonogramem zaplanowanym do 2029 roku. Proces ten może wiązać się z:

Koniecznością aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w rejestracjach medycznych.

wykorzystywanego w rejestracjach medycznych. Wprowadzeniem jednolitych zasad koordynacji terminów wizyt pacjentów .

. Zapewnieniem dostępu do e-rejestracji zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Placówki będą zobowiązane do współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie integracji systemów oraz testowania nowych rozwiązań.