Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zwany potocznie lekarzem rodzinnym, pełni istotną rolę w systemie ochrony zdrowia w Polsce. To do niego zgłaszają się pacjenci z pierwszymi objawami chorób, które często wymagają dodatkowej diagnostyki. Podstawą do uzyskania skierowania na badania diagnostyczne jest wywiad medyczny oraz analiza zgłaszanych dolegliwości. W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lekarze POZ mogą zlecać wiele różnych badań, od prostych analiz krwi po bardziej zaawansowane badania obrazowe.

Jak uzyskać skierowanie na badania od lekarza rodzinnego?

Skierowanie na badania diagnostyczne wydawane jest przez lekarza POZ po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy. Kluczowe jest, aby pacjent przedstawił wszystkie objawy i udzielił lekarzowi wyczerpujących informacji na temat swojego stanu zdrowia. Jeśli lekarz uzna, że dla dobra pacjenta potrzebna jest bardziej szczegółowa diagnostyka, wówczas zleci dodatkowe badania.

Aby uzyskać skierowanie:

Zgłoś się do lekarza POZ z opisem dolegliwości.

Przejdź podstawowe badanie lekarskie oraz wywiad.

Oczekuj decyzji lekarza o konieczności wykonania badań.

Skorzystaj z badań w placówce mającej kontrakt z NFZ – skierowanie wystawiane jest w formie elektronicznej.

Pamiętajmy, że lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania „na życzenie” pacjenta – każde badanie musi być uzasadnione wskazaniami medycznymi. Warto też dodać, że bezpłatne badanie wykonamy wyłącznie u lekarza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Badania od lekarza rodzinnego. Limity skierowań w 2025 roku

W 2025 roku lekarze rodzinni w Polsce mogą zlecać pacjentom szeroki zakres badań diagnostycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jednak dla niektórych z nich obowiązują określone limity, które mają na celu racjonalizację wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków publicznych.

Badania od lekarza POZ objęte limitami

Do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dla których ustalono miesięczne limity na 10 tysięcy pacjentów objętych opieką, należą m.in.:

Ferrytyna: 30 badań

Witamina B12: 20 badań

Antygen H. pylori w kale: 15 badań

Przeciwciała anty-HCV: 10 badań.

Limity te zostały wprowadzone, aby kontrolować koszty i zapewnić dostępność badań dla pacjentów najbardziej ich potrzebujących. NFZ okresowo monitoruje wydatki i może wprowadzać dodatkowe ograniczenia, jeśli budżet jest nadmiernie wykorzystywany.

Procedura w przypadku przekroczenia limitu

Jeśli lekarz POZ uzna za konieczne zlecenie większej liczby badań niż przewidują to ustalone limity, może napotkać ograniczenia wynikające z umów zawartych z NFZ. Przekroczenie tych limitów może skutkować brakiem refundacji kosztów dodatkowych badań przez NFZ, co oznacza, że placówka medyczna musiałaby pokryć te koszty z własnych środków. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której lekarz będzie zmuszony skierować pacjenta do specjalisty w celu dalszej diagnostyki, jeśli uzna to za niezbędne. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy stan zdrowia pacjenta tego wymaga, limity mogą być elastycznie stosowane. W takich przypadkach decyzja należy do lekarza, który musi odpowiednio uzasadnić skierowanie.

Darmowe badania od lekarza rodzinnego [LISTA]

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na szeroki zakres badań diagnostycznych. Obejmuje to zarówno podstawowe analizy, jak i bardziej zaawansowane badania. Wśród badań, które wykonamy na NFZ są:

Badania hematologiczne

Badania biochemiczne i immunochemiczne

Badania moczu

Badania kału

Badania układu krzepnięcia

Badania mikrobiologiczne

Diagnostyka ultrasonograficzna

Zdjęcia radiologiczne

Badania wykonywane w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego

Badania wykonywane w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej

Badania specjalistyczne wykonywane w dowolnych placówkach z umową NFZ.

Poniżej zamieszczamy pełną listę badań, na które może skierować nas lekarz rodzinny.

Lista badań od lekarza POZ

morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

retikulocyty

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

sód

potas

wapń zjonizowany

żelazo

żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

stężenie transferryny

stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)

mocznik

kreatynina

glukoza

test obciążenia glukozą

białko całkowite

proteinogram

albumina

białko C-reaktywne (CRP)

kwas moczowy

cholesterol całkowity

cholesterol-HDL

cholesterol-LDL

trójglicerydy (TG)

bilirubina całkowita

bilirubina bezpośrednia

fosfataza alkaliczna (ALP)

aminotransferaza asparaginianowa (AST)

aminotransferaza alaninowa (ALT)

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

amylaza

kinaza kreatynowa (CK)

fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

czynnik reumatoidalny (RF)

miano antystreptolizyn O (ASO)

hormon tyreotropowy (TSH)

antygen HBs-AgHBs

VDRL

FT3

FT4

PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu

ilościowe oznaczanie białka

ilościowe oznaczanie glukozy

ilościowe oznaczanie wapnia

ilościowe oznaczanie amylazy.

badanie ogólne

pasożyty

krew utajona – metodą immunochemiczną.

wskaźnik protrombinowy (INR)

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

fibrynogen.

posiew moczu z antybiogramem

posiew wymazu z gardła z antybiogramem

posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)

badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

USG tarczycy i przytarczyc

USG ślinianek

USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

USG obwodowych węzłów chłonnych.

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy – w projekcji AP i bocznej

zdjęcie czaszki

zdjęcie zatok

zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

ferrytyna

witamina B12

kwas foliowy

anty CCP

CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)

przeciwciała anty-HCV

Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, altenaria

pokarmowe: mleko, jaja, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza - skorupiaki, marchew, jabłko

antygen H. pylori w kale - test kasetkowy

antygen H. pylori w kale - test laboratoryjny

strep-test

BNP (NT-pro-BNP)

albuminuria (stężenie albumin w moczu)

UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)

antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)

antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)

Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)

Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)

Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)

Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)

USG Doppler tętnic szyjnych

USG Doppler naczyń kończyn dolnych

ECHO serca przezklatkowe

spirometria

spirometria z próbą rozkurczową

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana (u dorosłych) co najmniej 3 procedur

tomografia komputerowa tętnic wieńcowych - przy wskazaniu do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca

Badania specjalistyczne, które wykonamy w dowolnej placówce, która ma umowę z NFZ.

gastroskopia

kolonoskopia

tomografia komputerowa płuc.

Dlaczego warto korzystać z badań diagnostycznych?

Lekarz rodzinny odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i kierowaniu pacjentów na badania w ramach NFZ. Choć system przewiduje limity na niektóre badania, pacjenci mają dostęp do szerokiego zakresu świadczeń bezpłatnie, pod warunkiem opłacania składki zdrowotnej. Regularna diagnostyka to klucz do wczesnego wykrywania wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory czy schorzenia układu krążenia. Dzięki badaniom zleconym przez lekarza POZ pacjenci mogą uzyskać rzetelną diagnozę oraz uniknąć poważniejszych komplikacji zdrowotnych.