Od 1 stycznia 2025 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził kilka udogodnień dla pacjentów odwiedzających dentystów. Obejmują one zarówno nowe procedury diagnostyczne, jak i nowoczesne rozwiązania protetyczne. Celem zmian jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług stomatologicznych oraz zwiększenie komfortu leczenia. Jakie zmiany wprowadzono, kogo dotyczą, i jakie będą korzyści dla pacjentów?

Podstawa prawna i kluczowe zmiany w przepisach

Nowe usługi w gabinetach dentystycznych, za które nie będziemy musieli płacić, zostały wprowadzone mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniającego zasady refundacji świadczeń stomatologicznych. Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw 20 grudnia 2024 r., a większość przepisów wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu. Wyjątek stanowią nowe zasady refundacji znieczulenia ogólnego u dzieci „niewspółpracujących”, które będą obowiązywać od stycznia 2026 roku.

Co nowego u dentysty na NFZ w 2025 r.?

Rozporządzenie wprowadza szereg nowych usług refundowanych przez NFZ, takich jak:

Zdjęcia pantomograficzne z opisem:

Dla dorosłych – raz na pięć lat, w ramach leczenia endodontycznego lub protetyki.

Dla dzieci i młodzieży (od 5 do 18 roku życia) – raz na trzy lata, w uzasadnionych medycznie przypadkach, np. podejrzenia zmian chorobowych.

Unieruchamianie zębów w przypadku urazów: Nietraumatyzujące metody stabilizacji zębów w przypadku zwichnięć lub złamań korzenia, pozwalające na prawidłowe gojenie.

Profilaktyka fluorkowa i leczenie próchnicy:

Lakierowanie uzębienia mlecznego u dzieci do 6. roku życia.

Leczenie niewielkich ubytków próchnicowych oraz uszczelnianie bruzd na zębach trzonowych.

Protezy całkowite typu overdenture: Nowoczesne protezy mocowane na korzeniach zębów, wykonywane raz na pięć lat.

Zdjęcia pantomograficzne na NFZ - zasady

Od stycznia 2025 roku w ramach refundacji NFZ dostępne będą zdjęcia pantomograficzne dla dorosłych, które można wykonać raz na pięć lat w związku z leczeniem endodontycznym lub protetycznym. Tego rodzaju diagnostyka ułatwia pracę specjalistom z różnych dziedzin stomatologii, w tym endodoncji, protetyki oraz chirurgii stomatologicznej. Dzięki niej leczenie jest bardziej precyzyjne, a ryzyko komplikacji mniejsze.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat zdjęcia pantomograficzne będą refundowane raz na trzy lata w uzasadnionych przypadkach medycznych, takich jak podejrzenia zmian chorobowych czy diagnostyka nieprawidłowości rozwojowych zębów. Skierowanie na badanie wystawia lekarz stomatolog, który ma obowiązek uzasadnić potrzebę jego wykonania. Koszt tej procedury w skali roku oszacowano na 26,49 mln zł, przy założeniu, że skorzysta z niej 337,5 tys. pacjentów.

Wizyty adaptacyjne i profilaktyka dla najmłodszych

Dla dzieci do trzeciego roku życia NFZ wprowadza dodatkowe świadczenia, takie jak:

Wizyty adaptacyjne dla dzieci odczuwających lęk przed dentystą (minimum dwie wizyty).

Profilaktyka ortodontyczna oraz kontrola higieny jamy ustnej.

Ocena funkcji żucia i wyrzynania zębów.

Te świadczenia mają na celu zmniejszenie lęku przed leczeniem stomatologicznym i poprawę zdrowia jamy ustnej najmłodszych pacjentów.

Leczenie zębów w narkozie na NFZ od 2026 r.

Spore zmiany czekają też pacjentów, którzy zechcą skorzystać ze znieczulenia ogólnego w trakcie zabiegów stomatologicznych. Popularna "narkoza" polega na całkowitym, kontrolowanym i odwracalnym zniesieniu bólu, świadomości, a czasami także napięcia mięśniowego. To typ znieczulenia stosowany powszechnie w zabiegach operacyjnych. Od 2026 roku znieczulenie ogólne będzie dostępne dla szerszej grupy pacjentów stomatologicznych, w tym:

dzieci i młodzieży z alergią na środki znieczulenia miejscowego.

pacjentów z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, u których lęk lub infekcja może pogorszyć stan zdrowia.

dzieci do trzeciego roku życia wymagających skomplikowanego leczenia stomatologicznego.

pacjentów wymagających natychmiastowego leczenia ostrych stanów zapalnych lub urazów w obrębie jamy ustnej.

Problemy związane z bezzębiem – nowe rozwiązania

Ważną zmianą będzie umożliwienie refundacji przez NFZ nowoczesnych protez typu overdenture. Według badań, co czwarty Polak nosi ruchome protezy zębowe. Problem ten dotyczy aż 60% osób po 40. roku życia, co znacząco wpływa na jakość ich życia. Dzięki wprowadzeniu protez typu overdenture pacjenci będą mogli korzystać z lepszej stabilności protezy, eliminując ryzyko jej wypadania podczas jedzenia czy śmiechu oraz większego komfortu dzięki mocowaniu na korzeniach.

Protezy całkowite typu overdenture – co to jest i jakie mają zalety?

Proteza całkowita typu overdenture to proteza ruchoma osadzona na zabezpieczonych korzeniach zębów lub implantach, mocowana za pomocą specjalnych zatrzasków. Jest to rozwiązanie, które łączy w sobie wygodę użytkowania z estetyką i funkcjonalnością. W porównaniu z tradycyjnymi protezami ruchomymi, protezy overdenture oferują zdecydowanie mniejszy stopień zaniku wyrostka zębodołowego oraz możliwość swobodnego spożywania nawet twardych potraw. Inne zalety tego typu protez to:

wzmocnienie doznań smakowych i odzyskanie prawidłowej wymowy

eliminacja ryzyka przemieszczania się protezy podczas jej użytkowania

uniknięcie niekorzystnych zmian rysów twarzy, co jest częstym problemem przy tradycyjnych protezach.

Ile kosztują protezy typu overdenture prywatnie? Tyle oszczędzisz na NFZ

Wprowadzenie protez overdenture do refundacji NFZ to nie tylko szansa na poprawę jakości życia, ale także znaczna oszczędność dla pacjentów. Co ważne, refundacja obejmuje wyłącznie protezy mocowane na naturalnych korzeniach zębów, a nie na implantach. To istotne rozróżnienie – protezy mocowane na implantach nie są obecnie finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Koszt protezy overdenture na korzeniach

Koszt protezy overdenture na korzeniach zębów różni się w zależności od kliniki, regionu, oraz zastosowanych materiałów. Średnia cena takiej protezy w Polsce wynosi od 2 000 do 7 000 zł za jedną szczękę, jeśli jest realizowana prywatnie. Cena zależy od wielu czynników, takich jak liczba zębów filarowych i stopień ich przygotowania do zamocowania protezy. Dla porównania, protezy overdenture mocowane na implantach są znacznie droższe, a koszt ich wykonania prywatnie wynosi zwykle od 10 000 do 30 000 zł, uwzględniając wszczepienie implantów i przygotowanie protezy. Roczne koszty refundacji tych świadczeń przez NFZ szacuje się na 15,08–22,62 mln zł, w zależności od liczby pacjentów.