Małżeństwo prowadzi do... otyłości u mężczyzn

Badanie przeprowadzone przez chińskich naukowców wykazało, że małżeństwo zwiększa ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości wśród mężczyzn, a więc stwarza "znaczne ryzyko" dla ich zdrowia. Badacze z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Chinese Academy of Social Sciences), najważniejszej instytucji naukowej w Chinach, wykorzystali dane z China Health and Nutrition Survey z lat 1989–2015 dotyczące osób w wieku 18-45 lat. Wyniki zostały opublikowane w kwietniowym wydaniu czasopisma "Economics & Human Biology".

Okazało się, że po ślubie o 5,2 proc. rośnie częstość występowania nadwagi u mężczyzn. W przypadku otyłości ten wzrost wynosi 2,5 proc. Co ciekawe, takie zjawisko nie występuje wśród kobiet.

Badanie wykazało, że żonaci mężczyźni tyją najbardziej w ciągu pierwszych pięciu lat małżeństwa.

"Tłuszcz szczęścia"

- Zjawisko to, powszechnie określane jako "tłuszcz szczęścia", zostało wcześniej potwierdzone licznymi badaniami kohortowymi prowadzonymi w rozwiniętych krajach zachodnich. Po ślubie mężczyźni często ćwiczą mniej i jedzą więcej, co prowadzi do wyższego BMI - wyjaśnia Shiwen Quan z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, jedna z autorek badania.

- Mężczyźni wraz z wiekiem są coraz bardziej narażeni na znaczne ryzyko otyłości, dlatego ważne, aby po ślubie "nie odpuszczali", tylko utrzymywali zdrowe nawyki żywieniowe i regularnie ćwiczyli - dodała.

Podkreśla, że choć jej badania dotyczą Chińczyków, to zjawisko występuje na całym świecie. Bardzo wiele badań potwierdziło "znaczną dodatnią korelację między małżeństwem a BMI". Co więcej, badania te wskazywały też, że im większe zadowolenie małżonka ze swojego związku, tym większe prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Chińska badaczka zwraca jednocześnie uwagę, że między Wschodem a Zachodem istnieją różnice kulturowe w normach estetycznych i małżeńskich. W tradycji chińskiej bycie pulchnym, a nawet otyłym, jest często uważane za oznakę dobrobytu i dobrego samopoczucia, a nie problem zdrowotny. Dodatkowo, standardy wyboru partnera, cele małżeństwa, zwyczaje ceremonii zaślubin, a także podział obowiązków domowych po ślubie znacznie różnią się od tych panujących w społeczeństwach zachodnich.