Trzy porcje "demonizowanego" napoju dziennie

Kawa należy do zdrowej żywności. To napój pełen niezbędnych składników odżywczych i zaskakującej zawartości błonnika. Tak w niedawnym podcaście powiedział prof. Tim Spector. To brytyjski epidemiolog genetyczny, współzałożyciel aplikacji zdrowotnej Zoe, jeden z najbardziej cenionych tamtejszych specjalistów zajmujących się zdrowiem i odżywianiem, autor książek i wielu badań dotyczących wpływu tego, co jemy, na zdrowie.

Zdaniem Spectora powinniśmy pić dziennie co najmniej trzy filiżanki tego "demonizowanego" napoju. "Demonizowanego" dlatego, że przez wiele lat kawa była uważana za szkodliwy produkt, wciąż mówi się, że ma niekorzystny, choć krótkotrwały, wpływ na tętno i ciśnienie krwi.

Reklama

Zalety kawy

Kawa, ze względu na m.in. zawarte w niej polifenole, wspiera działanie układu odpornościowego, obniża ryzyko chorób serca, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych. Lekarze zalecają kawę przy chorobach wątroby, szczególnie stłuszczeniowej, najlepiej trzy do pięciu filiżanek, choć bez mleka i bez cukru.

- Korzyści zdrowotne to jedna z kluczowych właściwości kawy. To złożony obszar, ale myślę, że przechodzimy z miejsca, w którym kawa była demonizowana jako szkodliwa dla nas, do momentu, kiedy staje się korzystna - mówi dr Spector.

- Kawa to sfermentowana roślina, na którą działają drobnoustroje. Wytwarzają się setki, jeżeli nie tysiące substancji chemicznych. Jak choćby szereg polifenoli, które mają bezpośredni wpływ na nasz organizm. Mogą obniżać poziom cukru we krwi, zmniejszać stres i zmęczenie, ostatecznie obniżają ciśnienie krwi. Badania wykazały, że kawa bezkofeinowa ma również korzystny wpływ na serce - wyjaśniał ekspert.

Reklama

Spector mówi, że nie ma znaczenia, że ktoś nie lubi kofeiny. Niech wtedy wypije kawę bezkofeinową, również mającą korzyści dla naszego zdrowia.

– Badania wykazały, że umiarkowane spożycie kawy – od dwóch do pięciu filiżanek dziennie – wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia cukrzycy typu 2, chorób serca, raka wątroby i endometrium, choroby Parkinsona i depresji. Jest niewykluczone, że ludzie pijący kawę mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci - powiedział.