Jak się pozbyć tłuszczu z brzucha? Jest kilka znanych od dawna zasad, których trzeba się trzymać, aby pożegnać tzw. oponkę. Przekonują o tym kobiety, które mogą się pochwalić utratą wagi rzędu kilkudziesięciu kg. Serwis EatThis poprosił je o pożyteczne wskazówki. Oto, co powiedziały.

Zawsze miej plan

Tuesday Gray schudła 45 kg. Pomogło jej przede wszystkim planowanie posiłków.

- Zawsze miej plan. Od początku mojej drogi do szczuplejszej sylwetki w każdą niedzielę siadam i planuję obiady na cały tydzień wraz z listą zakupów. Nawet wcześniej sprawdzam posiłki, żeby wiedzieć, co muszę zrobić przed kolacją. Jeśli mamy wieczór poza domem, przed wyjściem sprawdzam menu i planuję posiłek. Nie boję się przynosić do restauracji własnych rzeczy - opowiada.

- Bądź przygotowana. Zapełniam lodówkę i spiżarnię produktami, o których wiem, że dostarczą mi paliwa i energii - dodaje Gray i zdradza, że ma swoje ulubione produkty i stara się modyfikować przepisy, aby mieć pewność, że pasują do jaj planu na dany dzień. Zamienia gotowe ciasto do pizzy na własne, białe pieczywo na pełnoziarniste, a zwykłe makarony na takie z ciecierzycy.

Porzuć fast foody

Laura Guzman schudła 65 kg. Co radzi? - Wyeliminuj fast foody, smażone jedzenie i alkohol. Zdrowe odżywianie jest najważniejsze. I unikaj nieodpowiedniej diety - zdradza swój patent.

Guzman wspomina jeszcze o kilku innych elementach:

Pij minimum 1 galon (3,8 l) wody dziennie. Im więcej, tym lepiej!

Uważaj na sosy i dresingi. Zawierają więcej kalorii i tłuszczów, niż myślisz.

Wybieraj produkty bez cukru.

Pamiętaj, aby ćwiczyć 4 razy w tygodniu, łącząc ćwiczenia cardio i trening core.

Zastąp produkty przetworzone tymi o lepsze wartości

Connie Chan schudła 45 kg. Jej rada nr 1 to zastąpienie przetworzonych węglowodanów i produktów o wysokiej zawartości cukru większą ilością pełnowartościowej żywności bogatej w białko.

– Jeśli mam ochotę na ciasto (wysokokaloryczne, o wysokiej zawartości cukru i o wysokiej zawartości tłuszczu), to zastępuję je domowym naleśnikiem białkowym. Jest bogatsze w składniki odżywcze, zawiera mniej cukru, tłuszczu i kalorii, a przy okazji zaspokaja mój apetyt na ciasto – mówi Chan.

Deficyt kalorii

Jasmine May schudła 27 kg. Jej pomysł na zrzucenie oponki też nie jest rewolucyjny.

- Moja najlepsza rada dotycząca utraty tłuszczu z brzucha to utrzymywanie stałego deficytu kalorii! Nie musisz nawet ćwiczyć, jeśli nie chcesz. Deficyt kalorii powoduje utratę tłuszczu z brzucha – podkreśla.

Nie bój się owoców

Jennifer Douglas schudła 62 kg. Ona jednak nie proponuje ograniczenie jakiegoś elementu w diecie czy zmniejszenie kalorii, a włączenie owoców.

–Moja wskazówka numer jeden to nie bać się owoców! Przez lata unikałam owoców, ponieważ w moim mózgu zaprogramowano je jako szkodliwe dla mnie. Unikałam ich ze względu na cukier i węglowodany. A to przecież naturalne cukierki i pyszności. Nie bój się owoców, korzystaj i jedz przynajmniej dwa razy dziennie! – mówi Douglas.

Jedz warzywa

Chloe Campos schudła 45 kg. Ona do wspomnianych wcześniej owoców dorzuca warzywa.

– Jedz warzywa. Moje doświadczenie jest takie, że najpierw z talerza zjadałam warzywa. Jedzenie większej ilości pokarmów bogatych w składniki odżywcze (jak warzywa lub mieszanki sałat) pomagało mi poczuć się bardziej usatysfakcjonowanym z jedzenia – przekonuje Campos.

– Dużo łatwiej zjeść rodzinną paczkę ptysiów serowych, znacznie trudniej jest zjeść pięć porcji brokułów, aby doznać tego uczucia – dodaje.

Porzuć napoje gazowane

Christina Spencer schudła 43 kg. Jej rada z kolei dotyczy napojów gazowanych, a w zasadzie ich wykluczenia z diety.

– Zdałam sobie sprawę, że po wypiciu napojów gazowanych mój żołądek będzie wzdęty jak nigdy. Do tego był naładowany cukrem. Teraz piję głównie wodę, herbatę lub napoje niegazowane– przekonuje Spencer.