Dieta stulatków - kluczowy jest jeden element

Blue zones to miejsca, w których mieszkańcy żyją znacznie dłużej niż średnia światowa czy też krajowa. To tzw. oazy stulatków. Sekret ich długowieczności to mieszanka kilku elementów, przede wszystkim stylu życia i diety. Jednym z takich miejsc nich jest japońska wyspa Okinawa. Jej mieszkańcy żywią się głównie rybami, soją, wodorostami, zielonymi warzywami i ryżem. Menu jest bogate w przeciwutleniacze, a spożycie cukru mniejsze o 70 proc. niż średnia dla całej Japonii.

Jednak głębsza analiza ich diety wykazała, że kluczowa może być duża zawartość L-seryny. To jeden z najważniejszych aminokwasów w naszym organizmie. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych, jak tworzenie białek, lipidów, kwasów nukleinowych, synteza neuroprzekaźników (takich jak serotonina), a także produkcja innych aminokwasów.

Reklama

L-seryna przede wszystkim wpływa korzystnie na kondycję mózgu, poprawia jego funkcje poznawcze, przeciwdziała stanom zapalnym, poprawia krążenie krwi i zapobiega toksycznemu działaniu glutaminianu.

Seryna spowalnia degenerację mózgu

Badanie z 2017 r. przeanalizowało związek między dietą mieszkańców wioski Ogimi znajdującej się na Okinawie, a dokładniej zawartością L-seryny w ich diecie a zdrowiem neurologicznym. Ogimi znana jest jako "wioska długowiecznych ludzi" ze względu na dużą liczbę stulatków i wysoką średnią wieku. W momencie badania kobiety żyły tam średnio ponad 85 lat, przy średniej dla całej Japonii wynoszącej nieco mniej niż 84 lata.

W diecie mieszkańców japońskiej wioski dużo miejsca zajmują tofu i algi morskie, oba te produkty to bogate źródła L-seryny. Mieszkanki Ogimi spożywają średnio ponad 8 g tego związku dziennie. Dla porównania - w Stanach Zjednoczonych średnia spożycia wśród kobiet to 2,5 g.

Badanie z udziałem małp wykazało, że obecność tego aminokwasu w diecie spowalnia rozwój splątków neurofibrylarnych zbudowanych z białek tau i płytek beta-amyloidowych (tkanek odpowiedzialnych za rozwój choroby Alzheimera) nawet o 85 proc. Z kolei badanie kliniczne z udziałem ludzi wykazało, że L-seryna podawana dwa razy dziennie spowalnia rozwój choroby u osób mających stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral sclerosis – ALS).

Reklama

Działania neuroprotekcyjne L-seryny zostały potwierdzone w innych badaniach. Związek ten może też spowalniać postępy choroby Parkinsona i pomagać w leczeniu schizofrenii.

Seryna inne jej działania prozdrowotne

Badania wykazały także korzystne działanie L-seryny w przypadku fibromialgii. To choroba reumatyczna, objawiająca się chronicznym bólem mięśni i stawów w całym ciele, ograniczoną ruchomością stawów, a także zaburzeniami poznawczymi i psychicznymi. Z badań wynika, że L-seryna wspiera produkcję tryptofanu, aminokwasu niezbędnego do produkcji serotoniny. Niedobór tego neuroprzekaźnika może wpływać na rozwój fibromialgii, z drugiej strony - zwiększenie spożycia pomaga łagodzić objawy.

Natomiast analiza opublikowana w czasopiśmie "Journal of Cell Biology" pokazują, że aktywne działanie seryny jest potrzebne, aby "ułatwić transport aminokwasów, syntezę nukleotydów, metabolizm kwasu foliowego i homeostazę w sposób wspierający walkę z nowotworami".

Jak jeszcze działa L-seryna?

poprawia jakość snu, zmniejsza ryzyko jego zaburzeń i korzystnie wpływa na regulację rytmu dobowego,

polepsza nastrój, redukuje stres,

zmniejsza uczucie zmęczenia,

zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające,

odpowiednia suplementacja pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi, zapobiega także powikłaniom cukrzycy, zwłaszcza neuropatii cukrzycowej,

wspiera odporność, bierze udział w produkcji immunoglobulin i przeciwciał.

L-seryna - w jakich produktach się znajduje?

Oto naturalne produkty, w których znajduje się najwięcej L-seryny w 100 g: