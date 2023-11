Nadprogramowych kilogramów można pozbyć się nie tylko za pomocą restrykcyjnej diety, wyrzeczeń i zakazów żywieniowych. Z pomocą przychodzą proste zasady dotyczące zarówno sposobu odżywiania się, jak i stylu życia. Prezentujemy je poniżej.

Nienaganna sylwetka to nie zawsze kwestia genów. Tym, co często dość znacznie różni osoby o szczupłej sylwetce od osób, które zmagają się z nadwagą lub otyłością to codzienne nawyki. Co inaczej robią osoby o nienagannej sylwetce?

Pij dużo wody

Nieocenionym nawykiem, który pozwala skutecznie zredukować tkankę tłuszczową bez rygorystycznej diety, jest regularne picie wody. Zdarza się, że uczucie głodu jest mylące, a organizm może sygnalizować pragnienie, a nie faktyczny głód. Picie wody przed posiłkiem może pomóc w zaspokojeniu pragnienia i zminimalizować ilość spożywanych kalorii.

Woda jest też niezbędna dla prawidłowego trawienia i wchłaniania składników odżywczych. Poprawa procesów trawiennych może zaś wpłynąć na lepsze wykorzystanie składników odżywczych z spożywanej żywności. Woda jest też dużym wsparciem dla metabolizmu. Odpowiednia ilość wody wspiera jego efektywne funkcjonowanie. Prawidłowe nawodnienie pomaga bowiem w przetwarzaniu i spalaniu kalorii.

Ruszaj się

Zdrowe, szczupłe osoby często są nieustannie w ruchu. Nawet gdy w pracy głównie siedzą za biurkiem, poza nią często uprawiają aktywności takie jak jazda na rowerze, bieganie, pływanie czy zajęcia fitness. Ruch jest dla nich przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Z tego względu warto znaleźć dla siebie taki rodzaj aktywności fizycznej, który będzie sprawiał nam radość. Zmuszanie się do ćwiczeń, których nie lubimy prawdopodobnie w dłuższej perspektywie nie skończy się oczekiwanym sukcesem.

Unikaj podjadania i "jedzenia emocjonalnego"

Staraj się nie sięgać po jedzenie jako formę reakcji na stres czy emocje. Dziś już znane są takie pojęcia jak "bad food mood", po które sięgamy w celu wywołania pożądanej reakcji emocjonalnej. Niestety, rezultat jest krótkotrwały, a na dłuższą metę powoduje przyrost kilogramów. Znajdź konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Być może będzie to w twoim przypadku medytacja, relaksacja lub rozmowa z bliskimi?

Dbaj o jakość i ilość jedzenia

Osoby szczupłe zazwyczaj sięgają po racjonalne porcje i słuchają sygnałów głodu i sytości płynących z ciała. Staraj się spożywać mniejsze porcje i jeść regularnie nie robiąc dużych przerw między posiłkami.

Znaczenie ma także jakość jedzenia. Osoby szczupłe często przykładają dużą wagę do tego co znajduje się na ich talerzu. Ważna jest duża ilość owoców i warzyw.

Unikaj stresu oksydacyjnego

Wysoki poziom stresu wpływa na podwyższenie poziomu kortyzolu. Kortyzol to hormon stresu produkowany przez nadnercza w reakcji na stres fizyczny lub emocjonalny. Nadmierna produkcja kortyzolu może mieć szereg negatywnych skutków dla organizmu.

Wysoki poziom kortyzolu może wpływać na apetyt - zwłaszcza na wysokokaloryczne jedzenie, bogate w tłuszcze i węglowodany. Wpływa również na magazynowanie tłuszczu w okolicach brzucha i może prowadzić do insulinooporności i trudności w przetwarzaniu glukozy. Kortyzol może także wpływać na zatrzymywanie wody w organizmie, co z kolei może skutkować uczuciem opuchnięcia.

Istnieje kilka sposobów na redukcję poziomu stresu. Mogą to być ćwiczenia fizyczne, medytacja i odpowiednia ilość snu. W zmniejszaniu ilości produkcji kortyzolu dobrze sprawdzają się także hobby i rozwijanie swoich pasji.

Znajdź własne sposoby na relaksację

Angażowanie się w hobby może być skutecznym sposobem na zmniejszenie poziomu kortyzolu. Hobby często stanowi doskonałe narzędzie do relaksu, rozładowania napięcia oraz poprawy samopoczucia psychicznego.

Wykonywanie czegoś, co sprawia nam przyjemność może działać jako naturalny relaksant i pomóc w oderwaniu się od codziennych problemów i zmartwień. Kreatywność i pasje takie jak malowanie, rzeźbienie, szycie, robienie na drutach, pisanie czy gra na instrumentach muzycznych mogą być doskonałym sposobem na redukcję stresu, ponieważ wyrażanie siebie poprzez sztukę może działać terapeutycznie.

Wysypiaj się

W pozbyciu się zbędnych kilogramów ważną rolę odgrywa również uregulowany rytm dzień-noc, a tym samym zdrowy sen. Wysypianie się odgrywa kluczową rolę w procesie odchudzania i ogólnym zdrowym stylu życia. Sen wpływa na odchudzanie na wiele sposobów.

Odgrywa istotną rolę w regulacji hormonów, które wpływają na uczucie sytości i głodu. Brak wystarczającej ilości snu może zaburzać równowagę hormonalną i prowadzić do zwiększenia apetytu, zwłaszcza w przypadku kalorycznych przekąsek. Brak snu może także wpływać na zdolność organizmu do efektywnego przetwarzania glukozy, co może zwiększyć ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu 2. Insulinooporność z kolei może utrudniać utratę wagi.

Niewystarczająca ilość snu może także prowadzić do spowolnienia tempa metabolizmu i utrudniać utratę wagi. Brak snu może także zwiększać poziomy kortyzolu i, w rezultacie, prowadzić do "jedzenia emocjonalnego".