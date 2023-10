By schudnąć i stracić zbędne kilogramy niektórzy są w stanie zrobić wiele – niestety, nie zawsze w korzyścią dla organizmu. Oto najdziwniejsze diety na świecie!

Dieta Śpiącej Królewny

Ta dieta nawiązuje do bajki Disneya i polega na… spaniu przez większą część dobry. Jej twórcy sądzą, że śpiąc nie odczuwa się głodu. Motto "im więcej śpisz, tym mniej jesz" może jednak nie tylko zaważyć na naszych obowiązkach domowych i zawodowych. Osoby stosujące tę dietę nierzadko sięgają po środki nasenne czyniąc dietę wręcz szkodliwą i niebezpieczną.

Dieta tasiemcowa

Chęć zrzucenia kilogramów popycha niektóre osoby nawet w stronę… zarażenia się pasożytem takim jak tasiemiec. Wówczas nie zmieniają stylu odżywiania się, ponieważ część pokarmu trafia do pasożyta, przez co ilość wchłanianych składników odżywczych jest mniejsza. Zakażenie tasiemcem jest jednak niebezpieczne dla organizmu. Może wywoływać takie objawy jak bóle brzucha, biegunka, zaparcia i osłabienie i prowadzić do wyniszczenia organizmu.

Dieta ciasteczkowa

Choć słodycze i ciasteczka nie brzmią jak dobrze zbilansowany posiłek dieta ta, wymyślona przez dr Sanforda Singela, opiera się na jedzeniu własnoręcznie przygotowanych ciasteczek, do których wykorzystano ryż, owies i otręby, które hamują uczucie głodu.

Jak można się domyślić dieta ciasteczkowa nie dostarcza organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. Mimo że stosując ją można zjadać codziennie dowolną ilość ciastek, dopuszczalny jest tylko jeden pełnowartościowy posiłek składający się z kurczaka, ryby lub owoców morza i jednego kubka jarzyn.

Dieta niemowląt

Dieta niemowląt opiera się na spożywaniu łatwej do strawienia żywności dla niemowląt. Osoby na tej diecie spożywają słoiczki dla dzieci w liczbie około 14 na dzień. Dodatkowo można dodać do tego jeden niskokaloryczny posiłek. Przeciwnicy diety podkreślają, że dieta ta może być uboga w składniki odżywcze, ponieważ niemowlęta i dzieci mają inne wymagania dotyczące np. ilości witamin.

Dieta niebieskich okularów

Ta dieta opiera się na przekonaniu, że spoglądanie na jedzenie przez niebieskie szkła odbiera apetyt. Kolor niebieski ma sprawiać, że jedzenie wydaje się mniej smaczne przez co osoby ją stosujące nie objadają się ani nie przejadają i z czasem mogą zrzucić zbędne kilogramy.

Dieta kolorowa (tęczowa)

To dieta, która składa się z produktów w jednym kolorze – w zależności od dnia tygodnia. Jadłospis jest skomponowany w ten sposób, by dostarczał zaledwie 1200 kcal, ale zawierał wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Dieta składa się głównie z owoców i warzyw. Pierwszego dnia mogą to być zielone owoce i warzywa, następnego dnia żółte, a kolejnego - czerwone.

Dieta biblijna

Nazywana bywa inaczej boską dietą. Jest to sposób odżywiania się zaczerpnięty z przekazów biblijnych na temat tego, jak odżywiali się niegdyś ludzie. Dieta biblijna trwa czterdzieści dni i składa się z trzech etapów. W pierwszym, trwającym dwa tygodnie, spożywa się głównie ryby, mięso i warzywa, W drugim – trwającym kolejne dwa tygodnie – do dotychczasowego jadłospisu dodaje się kaszę i pieczywo pełnoziarniste. Etap trzeci trwa dwanaście dni i wówczas można włączyć do menu owoce i rośliny strączkowe.

Każda z tych diet ma swoich zwolenników i przeciwników. Najbardziej racjonalnym wyborem w obecnych czasach wydaje się jednak konsultacja lub porada dietetyczna bądź odwiedzenie sprawdzonych blogów o tematyce zdrowego odżywiania i racjonalnego odchudzania.