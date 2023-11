Do lekarza bez kolejki - jak to wygląda?

Kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd PIS "znacząco skrócił kolejki do lekarzy" w porównaniu do poprzedniej ekipy. Niestety dla premiera, szybka weryfikacja danych pokazała coś zupełnie przeciwnego. Kolejki do placówek NFZ się wydłużyły, w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: Premier: Znacząco skróciliśmy kolejki do specjalistów. Jaka jest prawda? Miażdżąca dla rządu.

Z kolei raport NFZ za II kwartał pokazał, że do niektórych specjalistów pacjenci czekają nawet 292 dni. Na wizytę u okulisty w II kwartale czekało w Polsce ponad 468 tys. osób. Tu znajdziesz więcej informacji: Prawie pół miliona Polaków czeka w kolejce do okulisty

Jednak kolejki nie wszystkich dotyczą. Jest spora grupa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością, ze "świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne", oczywiście w ramach NFZ.

Przepisy mówią, że:

świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w dniu zgłoszenia,

w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,

świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

termin 7 dni nie dotyczy świadczeń szpitalnych.

Do lekarza bez kolejki - przepisy to nie wszystko

Jednak w praktyce uprawnienie do świadczeń poza kolejnością nie zawsze oznacza automatycznego przyjęcia przez lekarza takiej osoby przed pozostałymi pacjentami. Tak naprawdę decydujący głos należy do medyka.

– Dla lekarza rodzinnego zawsze priorytetowa będzie waga sprawy, z którą pacjent przychodzi. Bo bywa tak, że przychodzi np. honorowy dawca krwi, który chce wypisania recepty albo kombatant, który potrzebuje skierowania do sanatorium. To nie są sprawy natychmiastowe, w tym drugim przypadku lekarz potrzebuje ok. 20 min. Codziennie w swoim grafiku mam kilka miejsc na pacjentów nie zapisanych, przychodzących w stanach nagłych. I ich odsyłać nie możemy – mówi lek. Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz rodzinny i kierownik przychodni w Białymstoku, w rozmowie z serwisem Prawo.pl.

– Bez kolejki nie zawsze znaczy natychmiast. W naszej poradni rehabilitacyjnej skierowanie na cito oznacza za dwa tygodnie. Bardzo ważne jest odpowiednie informowanie pacjentów o ich uprawnieniach przez NFZ i MZ – dodaje lekarka.

Do lekarza bez kolejki - kto ma do tego prawo?

Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, powołując się na Art. 47c ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in.: