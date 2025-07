Rehabilitacja uzdrowiskowa to świadczenie medyczne, dostępne dla pacjentów w każdym wieku - podkreśla Ewa Rybicka. Wbrew powszechnym opiniom, nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla osób starszych. To kompleksowe działanie, które może być zarówno profilaktyką, jak i elementem leczenia. Osoby młode również odczuwają dolegliwości bólowe, przechodzą kontuzje czy zmagają się ze skutkami siedzącego trybu życia i przewlekłego stresu. W takich sytuacjach pobyt uzdrowiskowy może znacząco poprawić ich zdrowie i jakość życia - dodaje.

Rehabilitacja w uzdrowisku może być realizowana na podstawie skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia lub komercyjnie. W jednym miejscu pacjent ma dostęp do szerokiego zaplecza zabiegowego: od basenów leczniczych, kriokomór, po sale kinezyterapii i aparaturę fizykoterapeutyczną. Dzięki temu możliwe jest efektywne zaplanowanie terapii i szybki powrót do sprawności.

Jakie problemy zdrowotne dotyczą młodych pacjentów?

Coraz więcej młodych osób trafia na rehabilitację uzdrowiskową po urazach sportowych, operacjach ortopedycznych czy z przewlekłymi bólami kręgosłupa. Zdarza się także, że przyjeżdżają osoby szukające wsparcia profilaktycznego - chcące zadbać o swoje zdrowie zanim pojawią się poważniejsze problemy.

Obserwujemy wzrost zainteresowania diagnostyką wśród młodszych pacjentów. Badania wydolnościowe, testy wysiłkowe, diagnostyka obrazowa - to wszystko pozwala nie tylko wykryć problemy na wczesnym etapie, ale też opracować indywidualny plan leczenia lub profilaktyki - dodaje Ewa Rybicka. Blisko jesteśmy już medycyny sportowej, gdzie potrzebna jest szybka diagnostyka, decyzja terapeutyczna i leczenie.

Styl życia a potrzeba rehabilitacji

Współczesny tryb życia, oparty często na wielogodzinnej pracy przy komputerze i zbyt małej aktywności fizycznej, odbija się na zdrowiu coraz młodszych osób. Do tego dochodzi nadmierne spożycie wysoko przetworzonych produktów, alkoholu, niedobór snu i przewlekły stres.

Paradoksalnie, również nadmierna aktywność fizyczna, często podejmowana bez przygotowania, staje się przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Coraz częściej widzimy młodych ludzi, którzy naśladując zawodowych sportowców czy podążając za trendami z mediów społecznościowych, podejmują wysiłek niewspółmierny do swoich możliwości, co może doprowadzić np. do udaru mózgu czy zawału serca - mówi ekspertka.

Dlatego ważne jest, by każdą aktywność dostosowywać do swoich możliwości i poprzedzić ją odpowiednią diagnostyką. W warunkach uzdrowiskowych można bezpiecznie określić wydolność organizmu, wykonać niezbędne badania i konsultacje oraz zaplanować zdrowy powrót do formy.

Terapie dla młodych

Obecnie uzdrowiska nie ograniczają się jedynie do tradycyjnych kąpieli czy okładów borowinowych. Baza zabiegowa pozwala wdrażać innowacyjne metody terapeutyczne. Wśród nich są m.in. laser wysokoenergetyczny, fala uderzeniowa, stymulacja indukcyjna, ultradźwięki metodą LIPUS, terapia uroginekologiczna z wykorzystaniem elektrostymulacji i innych zabiegów z zakresu fizykoterapii czy masaże powięziowe.

Dla osób aktywnych, które chcą szybko wrócić do pełnej sprawności po kontuzji lub operacji, przeznaczone są także zabiegi z wykorzystaniem robotów terapeutycznych oraz technik neurofizjologicznych.

Profilaktyka zdrowotna

Choroby cywilizacyjne - nadciśnienie, cukrzyca typu 2, choroby serca, depresja czy otyłość - dotykają coraz młodsze grupy wiekowe. Rehabilitacja uzdrowiskowa oferuje wieloaspektowe podejście, które może przeciwdziałać tym czynnikom. Głównym czynnikiem jest aktywność fizyczna i kinezyterapia. Regularne ćwiczenia ruchowe prowadzone pod nadzorem specjalistów pomagają poprawić wydolność organizmu, zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała. Zabiegi balneologiczne i fizykalne, takie jak kąpiele solankowe, borowinowe czy zabiegi wodne wpływają korzystnie na układ nerwowy i krążenia, łagodzą napięcia mięśniowe, wspomagają detoksykację organizmu – stwierdza Ewa Rybicka.

Rehabilitacja uzdrowiskowa może być traktowana jako forma profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w kontekście prewencji pierwotnej, czyli zapobiegania pojawieniu się choroby. Dla osób młodszych rehabilitacja uzdrowiskowa nie musi być związana z leczeniem konkretnej jednostki chorobowej, ale może służyć: poprawie kondycji fizycznej i psychicznej, niwelowaniu skutków siedzącego trybu życia, wczesnemu wykrywaniu nieprawidłowości zdrowotnych (np. poprzez konsultacje z lekarzami, fizjoterapeutami, dietetykami, psychologami innymi specjalistami) – podkreśla eskpertka.

Regularna aktywność fizyczna, kinezyterapia, zabiegi balneologiczne oraz edukacja zdrowotna pomagają w poprawie kondycji organizmu, zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i wspierają regenerację układu nerwowego. Dla młodych osób, niekoniecznie cierpiących na poważne schorzenia, pobyt w uzdrowisku może być doskonałą formą profilaktyki i odpoczynku od codziennego stresu - zaznacza.

Jak przygotować się do pobytu uzdrowiskowego?

Aby w pełni wykorzystać potencjał rehabilitacji uzdrowiskowej, warto odpowiednio się do niej przygotować. Na 2-3 tygodnie przed planowanym wyjazdem dobrze jest zwiększyć codzienną aktywność - spacery, lekkie ćwiczenia rozciągające czy jazda na rowerze pozwolą organizmowi łatwiej zaadaptować się do intensywniejszego wysiłku.

Specjalistka Uzdrowiska, zaleca również ograniczenie używek, zadbanie o regularny sen (7-8 godzin) i wprowadzenie lżejszej diety. Warto też określić cel pobytu, np. poprawa wydolności, regeneracja po kontuzji czy redukcja stresu. Konkretne nastawienie pomaga lepiej wykorzystać czas w uzdrowisku i osiągnąć zauważalne efekty - dodaje Ewa Rybicka. Podczas pobytu warto aktywnie korzystać z zabiegów i zajęć. Dobrze jest w tym czasie ograniczyć korzystanie z ekranów i stresorów, co sprzyja regeneracji układu nerwowego. Po powrocie należy kontynuować zdrowe nawyki: regularną aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie i odpowiednią ilość snu. To pozwoli utrzymać uzyskane efekty.