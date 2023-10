NFZ podał dane o długości kolejek do lekarzy

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował sprawozdanie z działalności w II kwartale 2023 r. Wśród kilkudziesięciu dokumentów znalazły się też mówiące o czasie i liczbie oczekujących osób na wizytę u specjalisty. Niektóre dane mogą szokować.

Pół miliona Polaków czeka na wizytę u okulisty

W tabeli mówiącej o "średnim rzeczywistym czas oczekiwania na udzielenie specjalistycznych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej" jest podział na przypadki pilne i stabilne.

W tej pierwszej grupie najgorzej wyglądała sytuacja w neurologii. Na pilną wizytę w poradni neurologicznej pod koniec czerwca czekały w Polsce 45 tys. 942 osoby. W przypadku poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej było to 39 tys. 993 osoby, do kardiologa czekało 36 tys. 777 osób, na rehabilitację dzienną 36 tys. 598 osób, a do okulisty 27 tys. 353 osoby.

Na drugim biegunie znalazły się takie miejsca jak m.in. poradnia leczenia niepłodności (8 osób), poradnia toksykologiczna (1 osoba), poradnia leczenia bólu dla dzieci (3). Żaden pacjent nie czekał do poradni chorób tropikalnych, poradni patologii ciąży i poradni andrologicznej.

W części mówiącej o przypadkach stabilnych przerażająco wręcz wygląda sytuacja w poradniach okulistycznych. Pod koniec II kwartału w kolejce oczekiwało 468 tys. 646 osób. Wyjątkowo długie kolejki dotyczyły też poradni stomatologicznych (299 tys. 122 osoby), neurologicznych (262 tys. 278 osób), kardiologicznych (200 tys. 543 osoby) oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej (197 tys. 271 osób)

Średni czas oczekiwania - najdłużej do endokrynologa

Jeśli chodzi o średni czas oczekiwania (medianę), to najdłużej - w sytuacji stabilnej - trzeba było czekać na wizytę u endokrynologa i diabetologa dziecięcego - 292 dni. W cierpliwość musieli się uzbroić także pacjenci czekający do poradni endokrynologicznej dla dzieci (206 dni), poradni genetycznej dla dzieci (273 dni), poradni chorób tarczycy (197 dni), poradni neurochirurgicznej (159 dni) i poradni endokrynologicznej (160 dni).

W przypadkach pilnych najdłuższe kolejki było do poradni endokrynologii i diabetologii dziecięcej - 175 dni. Do poradni chorób tarczycy trzeba było czekać 117 dni, a do poradni chorób metabolicznych dla dzieci 97 dni.