Za wysoki poziom cholesterolu we krwi to poważny problem zdrowotny, dlatego trzeba go leczyć. Obok farmaceutyków ważna jest także modyfikacja diety. Pomocne w leczeniu jest picie naparów z ziół.

Wysoki poziom cholesterolu to wysokie ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu. Grozi też kamicą żółciową, zapaleniem trzustki, a nawet zaburzeniami neurologicznymi, jak parkinson i alzheimer. Reklama Jeśli mamy problem z cholesterolem, trzeba regularnie badać jego poziom. Oprócz terapii zaleconej przez lekarza i modyfikacji stylu życia (zdrowa dieta, jak najmniej stresu, codzienna aktywność fizyczna), warto korzystać z mocy ziół. Te naleśniki postawią cię na nogi! Dietetyk zdradza patent na dodanie sobie energii Zobacz również Zioła, które pomogą obniżyć poziom cholesterolu Usprawnią pracę wątroby, co skutkuje korzystnymi procesami lipidowymi. Reklama Ostropest plamisty – wspomaga pracę wątroby, regeneruje jej komórki, usprawnia trawienie, dzięki czemu więcej cholesterolu może zostać wydalone z organizmu. Ale osoby z poważnymi zaburzeniami funkcjonowania wątroby przyjmujące statyny powinny dopytać lekarza, czy mogą stosować leki i ostropest jednocześnie. Zawarte w ostropeście plamistym flawonoglikany wpływają hamująco na enzymy wątrobowe, co może kłócić się z działaniem niektórych leków, a nawet działać niekorzystnie na wątrobę.

Karczoch zwyczajny – bogaty w cynarynę, która wspomaga funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ma działanie żółciopędne i żółciotwórcze, co zwiększa wydalanie cholesterolu z żółcią. Działa ochronnie na hepatocyty, czyli komórki wątroby. Poza tym, zawarte w nim polifenole działają antyoksydacyjnie, co wpływa na zahamowanie rozwoju miażdżycy.