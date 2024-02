Cholesterol prowadzi do poważnych chorób

Podwyższony poziom cholesterolu to jedno z najczęstszych schorzeń. Szacuje się, że hipercholesterolemia może dotyczyć nawet 20 mln Polaków. Nieleczona, czyli utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom "złego" cholesterolu, czyli cholesterolu LDL, może prowadzić do wielu dolegliwości i chorób, przede wszystkim sercowo-naczyniowych. To m.in. skurcze łydek, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu.

Najlepszym sposobem, aby jak najwcześniej rozpoznać hipercholesterolemię, są regularne badania profilaktyczne. Badanie poziomu cholesterolu we krwi powinien zrobić każdy mężczyzna po przekroczeniu 35 lat i kobieta po 45. roku życia.

Leczenie polega na podawaniu leków zwanych statynami, może też pomóc zmiana styli życia na bardziej zdrowy, czyli zwiększona aktywność fizyczna, porzucenie nałogów, dieta z mniejszą zawartością tłuszczów i cukrów.

5 produktów, które obniżają cholesterol

Są też konkretne produkty, które mogą wspierać nasz organizm w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu. Mówi o nich dr Jen Caudle, amerykańska specjalistka medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, aktywna w serwisach społecznościowych.

Jakie produktu wymienia?